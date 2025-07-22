“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Колена — обзор деятельности астролога

Елена Колена – астролог на Ютуб, что занимается гаданием на картах Таро, а также астрологическими прогнозами. За прошлый год она стала довольно известным специалистом. Наша команда решила провести обзор её деятельности, посмотреть отзывы реальных клиентов и стоимость консультации.

Общая информация — Елена Колена Таро и цены ее услуг

Елена Колено живёт в Канаде и занимается картами Таро. Стоимость консультации и предсказание можно увидеть на официальном сайте. На том же сайте можно сделать пожертвование.

У неё есть авторский курс по обучению астрологии с выдачей сертификата по окончанию. Курс астрологии для начинающих стоит двести сорок долларов и это со скидкой, Обычная цена 350 $. Обучение гаданию на Таро стоит 600 $, на момент скидки цена 400 $. Также Елена обучает Ленорман на протяжении 12 курсов, которые обойдутся в 300 долларов. Чистки стоят от пяти до десяти долларов и больше. Наша главная задача понять стоят ли все услуги своих денег.

Стоит отметить, что Елена Колена можно сказать уклоняется от личного общения с клиентами, оно происходит через менеджера.

Род деятельности астролога-таролога Елены Колено

Елена ведёт блог на Ютубе, веб-сайт, и множество других проектов. К тому же на Ютубе есть несколько каналов – про гадания, обряды, чистки и защиты от негативных эмоций. Кроме того, астролог раскладывает карты на совместимость, отношения и дальнейшую судьбу. Также есть YouTube канал на английском языке который предназначен для жителей Америки и других стран.

Профессиональный опыт астролога Елены Колено

На одних ресурсах она говорит что занимается эзотерикой 20 лет, на других 30 или больше. Также нет информации о её обучении. Никакого подтверждения в виде дипломов или сертификатов нет. Это недопустимо для профессионального астролога. Но несмотря на это, Елена утверждает что действительно является специалистом с огромным опытом работы. Не самой лучшей чертой является то, что о себе девушка говорит довольно часто в третьем лице.

Отзывы от настоящих клиентов о тарологе астрологе Елена Колена

Несмотря на её большую аудиторию и огромное количество YouTube блогов, у неё нет репутации. Мы нашли лишь несколько отзывов, к тому же большинство из них негативные. Некоторые клиенты говорят о том, что якобы целебные практики действуют в обратном порядке.

Заключение

Наша редакция не может рекомендовать астролога Елена Колена, так как она имеет отрицательные отзывы, не факт, что у нее есть высшее образование по астрологии, отсутствует какая-либо результативность её прогнозов и тому подобное. К тому же цены на её курсы и всевозможные практики довольно-таки высокие, если учесть то, что они не подтверждаются результатами.

Если вам необходима консультация с астрологом или расклад на картах таро, лучше выбирать проверенных специалистов, которые предоставляют услуги по средней цене на рынке и имеют высшее образование, а также реальные положительные отзывы на независимых ресурсах.