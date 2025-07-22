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астролог Елена Колена

Елена Колена — обзор деятельности астролога

22.07.2025, 15:00, Астрологи, Рейтинг эзотериков, Тарологи
Теги:

Елена Колена – астролог на Ютуб, что занимается гаданием на картах Таро, а также астрологическими прогнозами. За прошлый год она стала довольно известным специалистом. Наша команда решила провести обзор её деятельности, посмотреть отзывы реальных клиентов и стоимость консультации.

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Общая информация — Елена Колена Таро и цены ее услуг

Елена Колено живёт в Канаде и занимается картами Таро. Стоимость консультации и предсказание можно увидеть на официальном сайте. На том же сайте можно сделать пожертвование.

Елена Колена Таро и цены ее услуг

У неё есть авторский курс по обучению астрологии с выдачей сертификата по окончанию. Курс астрологии для начинающих стоит двести сорок долларов и это со скидкой, Обычная цена 350 $. Обучение гаданию на Таро стоит 600 $, на момент скидки цена 400 $. Также Елена обучает Ленорман на протяжении 12 курсов, которые обойдутся в 300 долларов. Чистки стоят от пяти до десяти долларов и больше. Наша главная задача понять стоят ли все услуги своих денег.

Стоит отметить, что Елена Колена можно сказать уклоняется от личного общения с клиентами, оно происходит через менеджера.

Род деятельности астролога-таролога Елены Колено

Елена ведёт блог на Ютубе, веб-сайт, и множество других проектов. К тому же на Ютубе есть несколько каналов – про гадания, обряды, чистки и защиты от негативных эмоций. Кроме того, астролог раскладывает карты на совместимость, отношения и дальнейшую судьбу. Также есть YouTube канал на английском языке который предназначен для жителей Америки и других стран.

Род деятельности астролога таролога Елены Колено

Профессиональный опыт астролога Елены Колено

На одних ресурсах она говорит что занимается эзотерикой 20 лет, на других 30 или больше. Также нет информации о её обучении. Никакого подтверждения в виде дипломов или сертификатов нет. Это недопустимо для профессионального астролога. Но несмотря на это, Елена утверждает что действительно является специалистом с огромным опытом работы. Не самой лучшей чертой является то, что о себе девушка говорит довольно часто в третьем лице.

Отзывы от настоящих клиентов о тарологе астрологе Елена Колена

Несмотря на её большую аудиторию и огромное количество YouTube блогов, у неё нет репутации. Мы нашли лишь несколько отзывов, к тому же большинство из них негативные. Некоторые клиенты говорят о том, что якобы целебные практики действуют в обратном порядке.

Заключение

Наша редакция не может рекомендовать астролога Елена Колена, так как она имеет отрицательные отзывы, не факт, что у нее есть высшее образование по астрологии, отсутствует какая-либо результативность её прогнозов и тому подобное. К тому же цены на её курсы и всевозможные практики довольно-таки высокие, если учесть то, что они не подтверждаются результатами.

Если вам необходима консультация с астрологом или расклад на картах таро, лучше выбирать проверенных специалистов, которые предоставляют услуги по средней цене на рынке и имеют высшее образование, а также реальные положительные отзывы на независимых ресурсах.

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