“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Александр Пышкин – отзывы и полный обзор

Александр Пышкин – астролог, обладающий большим опытом работы (более 8 лет). Предоставляет онлайн услуги по всей России и проводит личные встречи и консультации с постоянными клиентами в Москве. Традиционно раз в пол года собирает всех своих подписчиков и клиентов на мини сходки.

Детальнее об астрологе

Известно, что Пышкин родился в Москве 16 сентября 1967 года. В целом он не скрывает о себе ничего, но расписывать его биографию не видим смысла, ведь нам интересна именно астрологическая тематика его жизни.

Так, астролог Александр Пышкин получил диплом в сфере астрологии в московской Академии астрологии Левина. Учился там с 2010 года по 2014. Обучение проходило в два этапа: 2 года – очно и 2 года – дистанционно. С 2013 года успешно ведет свою практику, а в 2014 году защитил диплом. Наличие образования и опыт в астро сфере дают нам надежду, что перед нами таки один из немногих действующих профессиональных астрологов.

Свою профессиональную деятельность Пышкин ведет через социальные сети. Это страница в Инстаграм и паблик в Телеграм.

Телеграмм Александра Пышкина

Группа в Телеграм насчитывает более 1000 подписчиков. Александр Пышкин активно публикует посты – гороскопы, красивые цитаты и контент по астрологии. Через канал можно заказать персональный гороскоп или натальную карту.



Астролог ведет страницу и в Инстаграм, где публикует разнообразный контент и проводит запись на онлайн консультации через директ. Отмечаем, что астролог динамично общается с подписчиками, также он отвечает на комментарии и актуальные вопросы.

Услуги и цены

Если сравнить средний ценник на рынке астрологических услуг, то у Александра Пышкина весьма доступные и аргументированные мнением довольных клиентов цены. Он предоставляет широкий спектр услуг, но в то же время не хватается за разноплановые течения в астрологии, что характеризует его как специалиста своей ниши.

Основными услугами являются:

разработка натальной карты (5 000 рублей);

любовный гороскоп (Синастрия) – 4000р;

лунный день Рождения – 3000р;

расчет транзита планет – 3500р;

солярный гороскоп на год – 4500р

лунарный гороскоп на месяц -4000р;

гороскоп зачатия ребенка – 5500р;

гороскоп брака – 4000р.

Из комментариев самого астролога и отзывов его клиентов можно понять, что самыми популярными услугами являются: прочтение и разбор натальной карты, синастрия, создание гороскопа брака и солярный гороскоп.

Отзывы об астрологе Александр Пышкин

Астролог Александр Пышкин, время от времени, постит у себя в социальных сетях отзывы от клиентов со словами благодарности и заявлениями, что вернутся еще. И что крайне важно, все эти мнения подтверждаются также и на тематических форумах реальными независимыми отзывами от тех, кто пользуется услугами астролога Александр Пышкин.

Вывод

Подводя итоги проверки, услуги астролога Александра Пышкина оказались качественными, мошенничества и развода за ним не было замечено. Проверку прошел.

За 8 лет работы, у прорицателя явно накопилось очень много клиентов. Их мы и просим поделиться своим реальным опытом и оставить свои отзывы под данным обзором для наших читателей.