Что известно о трейдере Slash: структура, формат и особенности телеграмм канала

Внутри криптосообщества время от времени появляются проекты, которые развиваются в закрытом режиме и не выходят на широкую публику. Один из таких трейдер в телеграмм Slash. Это не просто канал с торговыми сигналами, скорее гибридная система, сочетающая в себе копитрейдинга и обучение.

Закрытая структура Slash трейдера в телеграмм

Что делает Слэш трейдера отличным от стандартных трейдерских каналов – это модель работы. Внутренне проект разделён на несколько групп. Есть телеграмм канал трейдера слэш, где публикуются сигналы, итоги, краткие обзоры. Есть вспомогательные чаты, где ведётся обсуждение. Периодически запускаются другие образовательные форматы с приглашенными спикерами из индустрии.

Есть интересна идея с профилем трейдера от команды Слэш – эта система отслеживает поведенческие паттерны пользователя, и по завершению торгового периода формирует отчет с допущенными ошибками, что помогает быстро исправлять пробелы в знания и улучшать свой результат. Особенно полезно это может быть полезно для тех, кто склонен к импульсивным решениям.

Торговая модель трейдера Слэш

Судя по отзывам у трейдера Slash нет доступа к внутренней кухне. Все сделки копируются автоматически через. Пользователь подключается, вносит депозит, и дальше наблюдает за процессом и обучается в команде. Единственный формат оплаты – комиссия с прибыли. Это отличает трейдера Slash от многих проектов, где сигналы продаются в основном по подписке.

Также известно, что внутри проекта ведется статистика по каждой сделке. Участник видит, какие входы были отработаны, где были зафиксированы убытки или профит. Все это судя по отзывам о трейдере Slash можно уточнять у своих кураторов и получать дополнительные консультации.

Отзывы о работе трейдера Слэш из открытых данных

Команда трейдеров Slash работает в Telegram-экосистеме и выстраивает доверие на уровне личного общения. Отсюда и разнонаправленные обсуждения в сети. Но сейчас команда начинает постепенно выходить за рамки телеграмм, уже создали свой ютуб и потихоньку начинаю рассказывать о офлайн курсах в Москве.

Наш отзыв о команде трейдеров Slash

Slash это трейдерский проект с закрытым форматом участия и уклоном на пассивный заработок. Модель копитрейдинга, автоматизированные выплаты, отчётность, деление по уровням, все это выстраивает чёткую систему, в которую попасть можно только по приглашению.