Гадалка Роза (Казань, Фучика, 143) – отзывы и проверка способностей

Роза – гадалка, ясновидящая и народный целитель из Казани, благодаря слухам получившая локальную известность у местных жителей, а затем молва о ней пошла и на тематических форумах в сети. О самой прорицательнице широкой общественности известно немного; домыслы путаются с непроверенными фактами, отзывы одних противоречат высказываниям других, мистификации и сумбур не дают увидеть истины.

Немного ясности по делу Розы призван внести наш обзор, в котором мы исследуем деятельность экстрасенса, оказываемый ею спектр услуг и отзывы клиентов о качестве последних.

Роза: биография гадалки и специфика консультаций

Поставленная задача установить всю правду об эзотерике усложнилась тем, что ее нет в социальных сетях, официальный сайт никогда не существовал и, вероятно, не планируется. Впрочем, нам повезло раздобыть некоторые сведения о женщине из отзывов экс-клиентов:

Полное имя: Роза Сашаевна.

Адрес приемов: г. Казань, ул.Фучика, д.143, кв. 149.

Телефон: +7(917)-926-73-57.

Редакция осуществила дополнительные мероприятия по установлению личности провидицы выудив ценную зацепку. Есть основание полагать, что рецензируемая нами гадалка – это Хлхатян Роза Сашаевна. Дело в том, что Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по городу Казань содержит запись всего об одной Розе и, по удивительному стечению обстоятельств, также Сашаевной. Возможно, это совпадение, что крайне маловероятно.

Что касается перечня услуг казанской ведуньи Розы, они стандартны для рода ее занятости: гадания, диагностики, снятие порч, сглазов, венцов безбрачия, исцеление наложением рук и обрядовыми техниками, заговоры на достаток, любовь, исполнение желаний, пр. При этом точно неизвестно, с какими видами магии работает эзотерик – белой, серой, красной или черной, берется ли за деструктивные вмешательства (привороты, присушки, устранение соперниц) либо же промышляет исключительно без греха.

Цена сеанса у Розы Сашаевной

Если полагаться на отзывы, гадалка в Казани на Фучика 143 Роза берет за прием от 500 рублей. Это минимальная стоимость, тогда как верхних пределов нет. То же снятие порчи обойдется в 2000 рублей. Есть обряды и дороже, но цена их неизвестна.

Ясновидящая Роза – Казань, Фучика, 143: отзывы реальных людей

Говоря на чистоту, предсказательница удостоилась в большинстве своем негативных клиентских мнений. Отзывы о гадалке Розе полны нелестных высказываний: ее упрекают за вопиющую неточность в диагностиках и гаданиях, навязывание сомнительных услуг и даже шарлатанство.

Разумеется, нам повстречались и положительные отклики, но они носят подозрительно рекламный характер, вместе с тем смазаны в фактах и аргументах.

Подводим итоги

В ходе написания обзора закралось сомнение, что его героиня не способна предоставить обещанную помощь по индивидуальным вопросам и жизненным ситуациям. Если вас консультировала гадалка Роза на Фучика 143, Казань, отзывы о результатах изложите в комментариях к статье. Ваши комментарии помогут довести проверку до логического финала.