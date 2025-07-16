Гадалка Татьяна – отзывы по номеру +9645578362
16.07.2025, 15:00, Гадалки, Рейтинг эзотериков, Экстрасенсы
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Татьяна – гадалка, потомственная ясновидящая, медиум и знахарка, не консультирующая клиентов индивидуально, а только по телефону 89645578362, он же +7 (964) 557 83 62. Заявляет о 20-летнем стаже работы, возможности решить любые жизненные трудности и помочь с ответами на сокровенные вопросы. Результат гарантирует еще во время обращения якобы точно диагностировав человека по фото и имени. Работает с картами Таро и Ленорман, используя колоды разных авторов, прорицает на свечах, воде и книге судеб.
Узнайте развернуто, кем на самом деле является гадалка Татьяна (89645578362), где принимает и что говорят о ней отзывы клиентов.
Обзор услуг гадалки Татьяны, ее деятельности и контактов
Наведя справки, мы узнали полное имя прорицательницы – Татьяна Владимировна, а также подтвердили наличие у нее в прошлом страницы в Инстаграм (instagram.com/tania_taronina), Вконтакте и даже официального сайта www.tatianataro.ru. Ныне каждый из названых источников прекратил свое существование либо заблокирован за нарушение правил.
Ошибки быть не может, поскольку совпал телефон, а значит мы напали на верный след искомой нами провидицы.
Зная, кому принадлежит +7 (964) 557 83 62 и подняв веб-архив сайта tatianataro.ru, наша редакция смогла установить, в каких направлениях ведет деятельность ясновидящая Татьяна:
- гадания и расклады на судьбу, ситуацию, вопрос, человека;
- старинные обряды и ритуалы;
- снятие приворотов, порчи, сглаза, венца безбрачия;
- наложение любовных чар;
- защиты и вычитки;
- заговоры на всевозможные блага – успех, богатство, похудание, мечты, пр.
Утверждается, что все оккультные манипуляции осуществляются без греха и вреда на основе древних писаний и обрядовых техник.
Сколько стоит консультация?
Если делать заключение на основе материалов уже несуществующего портала, гадалка Татьяна цену за сеансы установила от 500 рублей. Возможно, к текущему моменту стоимостная политика изменилась, но подтверждений этому нет.
Гадалка Татьяна +7 (964) 557 83 62 – отзывы реальных людей и клиентов
Пробив номер 89645578362 и отзывы о нем, стало очевидно, что Татьяна Владимировна – не гадалка и эзотерик, а мошеннический фейк, используемый для развода на деньги. Хвалебные отзывы в сети о ней проплачены, а жалоб и разоблачений с каждым днем становится все больше.
Разумеется, можно предположить, что это хитрости конкурентов, но момент с удаленными аккаунтами в социальных сетях, анонимность ведунии и аргументированность негативных отзывов говорят о том, что эта версия маловероятна.
Итоги проверки
Если можете рассказать больше о том, кто такая гадалка Татьяна, чей телефон 89645578362 гуляет в сети, будем рады увидеть ваши отзывы в комментариях к данной публикации.
- Мошенница – вот кто она такая! Очень умело доит людей. Видела, что некоторые пишут, мол, принимает на Ленина в Вологде, но ничего подобного. Только переписи и разговоры. Сначала называет небольшие суммы, а потом по нарастающей до точки кипения. Первая жалоба и вы в черном списке у этой Татьяны. Со мной это было, поэтому может хоть другим помогу
- Кажется, она телефон сменила. Я сегодня весь день набирала, но сразу идут короткие гудки. Решила отзывы почитать, а меня оказывается Бог уберег)
- такая Татьяна гадалка есть в каждом городе, но под разными именами. будьте внимательны
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