Гадалка Татьяна – отзывы по номеру +9645578362

Татьяна – гадалка, потомственная ясновидящая, медиум и знахарка, не консультирующая клиентов индивидуально, а только по телефону 89645578362, он же +7 (964) 557 83 62. Заявляет о 20-летнем стаже работы, возможности решить любые жизненные трудности и помочь с ответами на сокровенные вопросы. Результат гарантирует еще во время обращения якобы точно диагностировав человека по фото и имени. Работает с картами Таро и Ленорман, используя колоды разных авторов, прорицает на свечах, воде и книге судеб.

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Обзор услуг гадалки Татьяны, ее деятельности и контактов

Наведя справки, мы узнали полное имя прорицательницы – Татьяна Владимировна, а также подтвердили наличие у нее в прошлом страницы в Инстаграм (instagram.com/tania_taronina), Вконтакте и даже официального сайта www.tatianataro.ru. Ныне каждый из названых источников прекратил свое существование либо заблокирован за нарушение правил.

Ошибки быть не может, поскольку совпал телефон, а значит мы напали на верный след искомой нами провидицы.

Зная, кому принадлежит +7 (964) 557 83 62 и подняв веб-архив сайта tatianataro.ru, наша редакция смогла установить, в каких направлениях ведет деятельность ясновидящая Татьяна:

гадания и расклады на судьбу, ситуацию, вопрос, человека;

старинные обряды и ритуалы;

снятие приворотов, порчи, сглаза, венца безбрачия;

наложение любовных чар;

защиты и вычитки;

заговоры на всевозможные блага – успех, богатство, похудание, мечты, пр.

Утверждается, что все оккультные манипуляции осуществляются без греха и вреда на основе древних писаний и обрядовых техник.

Сколько стоит консультация?

Если делать заключение на основе материалов уже несуществующего портала, гадалка Татьяна цену за сеансы установила от 500 рублей. Возможно, к текущему моменту стоимостная политика изменилась, но подтверждений этому нет.

Гадалка Татьяна +7 (964) 557 83 62 – отзывы реальных людей и клиентов

Пробив номер 89645578362 и отзывы о нем, стало очевидно, что Татьяна Владимировна – не гадалка и эзотерик, а мошеннический фейк, используемый для развода на деньги. Хвалебные отзывы в сети о ней проплачены, а жалоб и разоблачений с каждым днем становится все больше.

Разумеется, можно предположить, что это хитрости конкурентов, но момент с удаленными аккаунтами в социальных сетях, анонимность ведунии и аргументированность негативных отзывов говорят о том, что эта версия маловероятна.

Итоги проверки

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