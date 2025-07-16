Нумеролог Марияна Анаэль – отзывы реальных клиентов и проверка деятельности

Марияна Анаэль – достаточно известная личность среди людей, которые интересуются нумерологией. О ней известно благодаря школе, названной в её честь и нескольким книгам, что ближе познакомят вас с искусством нумерологии. Она даёт личные консультаций и может стать вашим наставником, если вы планируете стать арифматом. Также, Марияны певица, но сегодня поговорим о другом, о том, стоит ли внимания её обучение и другие предлагаемые услуги.

Краткая биография Марияны Анаэль

Марияна Анаэль – нумеролог. В этой сфере с 2013 года. За всё это время успела открыть свою школу, выпустить 3 книги и обучить нумерологии множество людей. Она не скрывает свою биографию, но всё же там есть место вопросам. По словам Марияны, она закончила МГУ им. Ломоносова, но факультет нам неизвестен, позже закончила ещё и программу МВА ГУУ. В рассказах о себе указывает что прошла множество бизнес-тренингов по высокоэффективному мышлению и достижению успеха, но ни названия курса, ни имени куратора Марияна не называет, что может свидетельствовать о том, что никакие курсы она не проходила. Зная, что большинство современных учебных структур выдают после обучения электронные сертификаты, мы не понимаем почему нельзя было прикрепить их к сайту с информацией о себе. Единственное возможное подтверждение тому, что у девушки есть необходимые знания в области бизнеса – опыт работы главным бухгалтером в компании ООО “МИМ ТРЕЙД”.

Теперь перейдём к моментам, которые настораживают: на самом деле, “Анаэль” – псевдоним, настоящие ФИО девушка скрывает, но узнать их всё таки можно. ИП зарегистрировано на Курбанову Марию Гасанову, отсюда мы и можем узнать настоящую фамилию нумеролога, жаль, что не можем узнать о том, почему о5а скрывает её, насколько чистыми могут быть пробуждения человека, что не может даже частично открыться аудит и клиентам. Второй момент, также очень подозрителен: девушка говорит, что обучились у неё уже 3000 учеников, но официальной статистики не предоставляет, возможно потому, что никто её не ведёт и всё цифры берутся из воображения.

Что известно о школе Анаэль

Свой официальный сайт с услугами у Марияны появился недавно, первым продуктом стал курс “Нумерология арканов”, хотя главным всё также остаётся сайт numerologanael.ru. Основная функция – продавать обучение. Бесплатно информацией Анаэль не желает, даже минимального объяснения на сайте нет. Отзывы предоставляются только в формате скриншотов, значит их могут контролировать и публиковать только позитивное. Но если посмотреть стоимость курса – можно удивиться, ведь за такую цену точно можно сделать хороший курс, тогда почёму создатель так боится негативных отзывов? Кстати о ценах: базовый тариф стоит 30 000 рублей, тариф, в который включено общение с куратором – 50 000, а максимальный все 200 000. Видимо, из-за возможности пообщаться с автором курса.

Отзывы, как мы уже говорили, всегда позитивные, но почему-то на других форумах Марияну не обсуждают вообще, как будто для других она невидимка, и о её курсе никто не слышал. Также нет кейсов подтверждающих качество обучения, никто из молодых начинающих нумерологов не говорит, что проходил у Анаэль обучение, хотя отзывы на сайте упорно пытаются доказать обратное.

Отзывы о консультациях и книгах Анаэль

На платформах Марияны (Инстаграм, Телеграмм и Вк) также встречаются отзывы о консультациях, но анализируя их, можно догадаться что они штучные. Найдя несколько отзывов, принадлежащих реальным людям, можно увидеть и благодарности и недовольство. Недовольство чаще всего вызвано неоправданно высокой ценой за бесполезную информацию. За Матрицу судьбы её клиенты платят от 8000 рублей, за другие услуги от 4000 рублей. Не самая высокая цена на рынке, но если информации действительно окажется бесполезной, то клиенты, конечно, довольны не будут.

Книги Анаэль тоже не имеют одинакового мнения среди аудитории: кто-то доволен, а кто-то возмущается данной литературе. (На данный момент у неё 3 книги: “Предназначение и деньги”, “Классическая нумерология” и “Колесо Фортуны”)

Вывод

Марияна Анаэль – не предоставляет достаточно информации, чтобы можно было назвать её профессионалом своего дела. Противоположные отзывы могут ввести в заблуждение любого, так что вам остаётся либо проверить это на себе, либо сразу обратиться к квалифицированному специалисту и не тратить время зря.