Медиум Инна Мишина: проверка деятельности, отзывы

Инна Мишина является публичным магом, который базируются во ВКонтакте. У неё нет своего сайта, всё основную деятельность медиум Инна Мишина ведёт именно оттуда. Более того, у неё даже нет профессиональной странички, ведь она совмещает личную информацию с профессиональной. Начнём разбор именно с этого, а по итогу проверки сделаем вывод – можно ли доверять медиуму Мишиной или нет.

Кто такая Инна Мишина экстрасенс?

Что касается Инна Мишина экстрасенс биография, то это обычная женщина из города Белгород, которой около 50 лет. Она замужем и у неё есть сын. Инна Мишина экстрасенс выставляет свои коллажи из разных стран мира, вроде ОАЭ, а в шапке её аккаунта находится изображение монет биткоина.

Она подписана на разные околофилософские паблики ВКонтакте, которые обильно приправляются вырезанными из контекста цитатами. Сама же она предоставляет различного рода ивенты, которые позволяют выиграть потенциальным клиентам бесплатные расклады Таро и прочие вещи из спектра и её услуг. Очевидно, что на этом их взаимодействие не кончается и расклад Таро может неожиданно выявить какие-то проблемы, которые следовало бы уже решить платным образом.

Деятельность Инны Мишиной в инстаграме

У неё есть страничка в Инстаграме, которая не обновлялась уже на протяжении нескольких месяцев. Там Инна Мишина Москва зачем-то выкладывает различного рода контент, вроде поздравления от знаменитостей и окончания судебного разбирательства по какому-то поводу. Раньше она там выставляла ритуалы на избавление от каких-то привычек и прочего. Из страницы в Instagram можно узнать то, что у неё есть какая-то защита из государственных структур. Различного квалифицируемые адвокаты, а также, вероятно, знакомые судьи. Это плачевно для вас, как для клиента, потому что если вдруг с вами случится что-то плохое, то вы сможете не сможете даже это обжаловать в суде.

В Инстаграме также есть фотографии из личной жизни. Различного рода видео и фотографии себя и своей семьи на отдыхе или в профессиональной обстановке с яркими интерьерами. Есть даже фотография, где Инна Мишина известный экстрасенс участвует в какой-то государственной программе на государственном телеканале, откуда большинство шарлатанов и стали популярными. Это ещё раз подтверждает догадку, что у неё достаточно много связей в государственных структурах для того, чтобы она осталась безнаказанной в любом случае.

Экстрасенс Инна Мишина – отзывы

Сторонних отзывов о её деятельности не так и много. Большинство запросов при помощи индексации поисковых систем выходят на проплаченные “медиумами” новостные сайты. Если копнуть немного глубже, то можно найти несколько сайтов-агрегаторов, которые предоставляют независимые возможности для отзыва. Там мы можем найти различного рода жалобы о том, что цена на её услуги большая, а никакой пользы нет. Более того, общается знаменитый экстрасенс Инна Мишина со своими клиентами высокомерно и грубо. Видимо, она настолько привыкла, что люди несут ей деньги просто так, что позволяет возвышаться над ними уже на этапе переговоров.

Вывод эксперта

Это не просто шарлатан, который достаточно хорошо выстроил систему маркетинга. Это один из немногих опасных типов мошенников, у которых есть стабильные связи в государственных кругах. Если ясновидящая Инна Мишина вам навредит, то вы не сможете найти хорошей защиты из-за юридических связей, которые в конечном итоге могут обвинить и вас самих в каких-то проблемах. Я бы не советовал обращаться даже за бесплатным раскладом Таро, потому что это всегда ведёт к выкачиванию денег на основании якобы найденных проблем. Учитывая степень общения со своими клиентами, это даже не принесёт вам никакого удовольствия.