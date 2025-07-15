Ясновидящая в Самаре – Татьяна Жмакина: биографические данные, разоблачение

Татьяна Жмакина не делится многими биографическими данными, однако, просмотрев социальные сети ясновидящей, нам удалось кое-что узнать о ее жизни:

Экстрасенс родилась 7 марта и проживает в городе Самара.

На странице в социальных сетях женщина указала, что замужем, однако о наличии детей упоминаний нет.

Основала центр экстрасенса, в котором продолжает свою деятельность.

Занимается снятием сглаза, порчи и других негативных воздействий. Изготавливает уникальные амулеты и обереги.

Татьяна готова помочь найти выход из сложных ситуаций. Экстрасенс якобы способна не только предсказать будущее, но и повлиять на исход событий.

Деятельность экстрасенса в социальных сетях

Свои материалы эзотерик активно продвигает при помощи социальных сетей. Но нельзя сказать, что ее аккаунты в Фейсбуке и ВК пользуются особым спросом.



Канал на Яндекс.Дзене является самой успешной площадкой экстрасенса. Сейчас на нее подписано более 700 человек.

Основной канал Татьяны. Здесь вы сможете получить для полезную информацию. Также Татьяна выкладывает видео о своих жизни, чем занимается на данный момент, куда планирует отправиться и тд.

Татьяна Жмакина: услуги экстрасенса и их стоимость

На странице в ВК мы ознакомились со списком вопросов, которыми занимается экстрасенс. Однако стоимость консультаций эзотерик умалчивает. Вероятнее всего, Татьяна предпочитает устанавливать окончательную цену приема после личного общения с клиентом. Из того, что нам удалось выяснить, это то, что ясновидящая работает в следующих направлениях:

Снятие порчи, проклятия и других негативных воздействий; Изготовление уникальных оберегов и амулетов; Предсказание будущего; Гадание на картах Таро; Постановление энергетической защиты; Связь с духами и решение сложных жизненных ситуаций.

Отзывы о работе экстрасенса

Татьяна Жмакина известна своими ясновидящими способностями и утверждает, что может предсказывать будущее и помогать людям решать их проблемы. Она работает в Самаре уже несколько лет и имеет широкую клиентскую базу. Ее услуги включают чтение карт, ауру, контакт с умершими, а также консультации по личной и профессиональной жизни.

Однако, как и в случае с многими ясновидящими и экстрасенсами, мнения о Татьяне Жмакиной расходятся. Некоторые клиенты говорят о ее точных и полезных предсказаниях, которые помогли им принять важные решения и избежать проблем. Они отмечают ее интуицию, чуткость и способность видеть детали, которые остаются незамеченными другими людьми. Однако, есть и те, кто утверждает, что Татьяна Жмакина не смогла предсказать или помочь в их ситуации, и считают ее обманщицей.

Один из аргументов критиков Татьяны Жмакиной заключается в том, что ее предсказания могут быть результатом случайности или хорошо заточенного набора вопросов, которые направляют ее в правильном направлении. Они утверждают, что ясновидение и предсказания будущего не поддаются научному объяснению и что многие экстрасенсы и ясновидящие просто играют на вероятности и общие сведения.

Заключение

В итоге, работа Татьяны Жмакиной, экстрасенса из Самары, вызывает противоречивые реакции. Ее клиенты отмечают ее точность и полезность предсказаний, в то время как некоторые критики считают ее обманщицей. Мы не можем рекомендовать Татьяну, как профильного специалиста, который действительно способен помочь своим клиентам. Рекомендуем выбрать для сотрудничества другого эзотерика.