Елена Бюн – таролог, экстрасенс, маг: проверка деятельности, отзывы реальных клиентов

Елена Бюн приписывает себе статус сильнейшего мага, прорицательницы, экстрасенса. Заявляет о многолетней практике в работе, чтении карт Таро, владении различными окультными знаниями. Оказывает всевозможные магические услуги, включая привороты, чистки, заговоры. Никаких подтверждений или оснований для таких заявлений у нее нет. В работе использует не только известные магические техники, но и древние магические обряды.

Давайте разбираться насколько можно доверять Елене Бюн, Ютуб канал которой с раскладами и прогнозами обрел популярность в некоторых кругах последователей.

Таролог, медиум Елена Бюн: отзывы про ясновидение, гадание и платные услуги

У Елены Бюн нет официального сайта, в социальных сетях ее также невозможно найти. Это плохо, поскольку говорит о дистанцировании от клиентов и некой закрытости. Она позиционирует себя в качестве эксперта-таролога и профессионального консультанта по практической магии, а это значит что должна быть открытость и доступность для простых людей

Гадание на Таро Елена Бюн в Ютуб использует как основной и фактически единственный канал связи с аудиторией.

Карты Таро это древнейшие магические атрибуты. Они способны рассказать о прошлом, будущем и настоящем, Нам иногда кажется что некоторые события не связаны между собой, а карты могут показать эту связь и последствия ее возникновения. Но читать и даже просто брать в руки должен знающий человек, способный не только считать и растолковать информацию, но и обладающий определенными магическими знаниями. В руках дилетанта и не профессионала карты Таро способны навредить. Если же таролог не хочет вникнуть в суть проблемы, разбираться в ней, а наоборот держит определенную дистанцию то ничего хорошего из такого гадания не выйдет. Именно так ведет себя героиня нашего обзора. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Елена Бюн преследует только одну цель – заработать больше денег. И не очень-то стремится помочь клиенту. Как мы уже говорили ранее – карты Таро в руках такого человека опасны. В подтверждение того, что Елена Бюн просто шарлатанка желающая заработать говорит тот факт, что на своем канале Ютуб она очень часто говорит о событиях в России. Делает политические расклады. Подобного рода прогнозы относятся к комментариям актуальных событий на сегодняшний день, так сказать: «по тренду» новостной повестки, используемым для привлечения большего числа подписчиков. Это старый и грязный метод продвижения, его использование неприемлемо для профессиональной этики.

Нет каких либо подтверждений о прохождении обучения Еленой Бюн. Диплома или сертификатов о прохождении соответствующих курсов нет. Таролог Елена Бюн свой Ютуб канал больше 5 лет, но за это время ни разу не рассказывала, где, когда и у кого она обучалась пророческому искусству. Расклады и Таро гадание на будущее Бюн Елена на Ютуб нередко проводит в развлекательных целях, о чем не упоминает в самом видео, но прописывает данный момент в описании к материалу. Делается это для перестраховки, ведь когда появятся недовольные пророчеством, которое не сбылось, всегда можно сказать, что это была шутка.

Исходя из вышеперечисленного, сделать вывод, что деятельность женщины как мага и прорицательницы чистое мошенничество. Во-первых, в раскладах карт Таро Елена Бюн в Ютуб о России всегда размыты и непонятны, так как создаются для манипулирования аудиторией и привлечения их внимания. Во-вторых, нет никаких задокументированных подтверждений ее магических способностей и знаний.

Канал на Ютуб Elena Byun – Таро расклады и обзор последних прогнозов

На Ютуб Елена Бюн проводит гадание онлайн на картах Таро, а за подробной консультацией к ней можно обратиться по указанным контактам. Но при этом, нет никаких расценок, перечня услуг и условий для проведения консультаций.

Подборки роликов представляют собой несистематизированный контент, нет классификации по плейлистам. Здесь можно увидеть и последние гадания и расклады карт Таро и предсказания. При этом непонятно к какому периоду времени это все относится. Прогнозы делаются на те темы и события, которые в данный момент волнуют общественность. Как правило, предсказания и расклады касаются политики, геополитики и экономики. Иногда поднимаются вопросы личностных отношений, Елена Бюн, как астролог, составляет ежедневные и ежемесячные гороскопы для знаков зодиака.

Отзывы реальных клиентов о деятельности Елены Бюн

В сети о Еелене гуляет не самая хорошая слава. Ее считают больше пропагандисткой, которая разжигает межнациональную ненависть между украинцами и россиянами.

Итоги проверки

Никаких точных подтверждений того, что Елена Бюн шарлатанка и мошенница мы в сети не нашли. Но и рекомендовать ее к сотрудничеству и консультированию как человека, который способен действительно помочь мы тоже не можем. Рекомендуем обратиться за помощью к другому специалисту. Есть много поводов для сомнений в ее профессионализме и магическом даре. Решать вам, но рисковать своей судьбой не стоит, доверяясь непрофессионалу.