Астролог Маргарита Духовная: анализ деятельности , канал на YouTube, гороскопы

Наш сегодняшний герой – прогнозист YouTube, специалист и популярный блоггер по мистике, гаданиям и каузальной астрологии. Она увлекается европейской астрологией и 8-значной восточной астрологией и в настоящее время работает над классической версией Таро Ленорман, включив в нее гадания Ошо. Помимо образовательной и творческой деятельности, он имеет частную практику и дает личные астрологические консультации по широкому кругу вопросов.

YouTube – платформа Маргариты Духовной

Восточный гороскоп и чтение карта на 2025 год от Маргариты Духовной – это отличительная черта ее канала на Ютуб и то, что сделало ее знаменитой. Прогнозист делится общими предсказаниями на месяц для всех знаков зодиака, дает приметы и советы, которые помогут вам спланировать свою работу на месяц вперед. Однако Маргарет Духовны также делится своими земными предсказаниями, гороскопами и гаданиями на картах Таро на YouTube и других платформах социальных сетей. В ней также представлены собственные блоги каждого автора.

Данный ресурс не содержит никакого контента, кроме различных предсказаний и гороскопов. Канал Маргарет Спирит на Ютуб – это натуральная астрология и мистика через классические формы таро и гадания. Никаких образовательных или других просветительских материалов не предоставляется.

Астролог YouTube Маргарита Духовна, которая предсказывает события, а не зодиак, может выложить еще один ежемесячный видео график, если появятся соответствующие новости – корональные, политические и т.д.

Instagram Маргариты Духовной: рейтинги профиля и комментарии

По состоянию на конец 2021/начало 2022 года профиль Маргариты Духовны имеет всего 209 000 подписчиков, поэтому астрология и чтения карт таро в Instagram, в отличие от YouTube, получают в несколько раз меньше просмотров.

Астролог Маргарита Духовна также участвует в “Вконтакте”, но ее аккаунт используется только для записи личных консультаций и транзитных запросов..

YouTube Астролог Маргарита Духовна: вы можете посмотреть астрологические расходы, прогнозы и графики на 2023 год

Авторские курсы по астрологии, китайской астрологии и чтению Таро продаются отдельно, Маргарита Духовна, 2021 год, регистрация заканчивается в 2022 году, цены указаны в письме об индивидуальном курсе.

Астролог Маргарита Духовна: реальные отзывы клиентов

Несмотря на то, что Маргарита хорошо известна в блогосфере, у нее нет последователей среди “жителей” астрологических форумов, обзоров и рейтингов. Нам также не удалось найти сайт Маргариты Духовной, но мы смогли найти часть ее профиля на одном эзотерическом сервисе. Маргарита Духовна еще не имеет отзывов! Другими словами, никто не обращался к ней за помощью. А может быть, ей не за что быть благодарной.

Резюмируем

Суммируя отзывы, можно сказать, что астролог YouTube Маргарита Духовная не имеет хорошей репутации профессионального и надежного консультанта. Ее репутация все еще сомнительна, поэтому пока у нее не будет надежной репутации от реальных клиентов, мы рекомендуем работать с более надежным астрологом, чье имя не является сомнительным. Мы не можем и не рекомендуем работать с этим гадателем таро в будущем. В биографии Натальи Роуз так много пробелов, что трудно поверить в ее удивительную историю профессионального роста, и я пока не могу рекомендовать ее в качестве профессионального астролога. В Интернете не так много положительных отзывов от довольных клиентов, только нейтральные мнения и те, которые подчеркивают профессионализм астролога. Другой монетой является то, что услуга довольно дорогая по сравнению с рынком в целом, но, как известно, решение остается за каждым индивидуально. Чтобы не тратить деньги на мошеннические курсы, всегда проверяйте “экспертов” в этой области и выбирайте только тех, кто имеет проверенный послужной список. Если вы встречались с астрологом на шоу “Давай поженимся”, пожалуйста, поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже. Некоторые астрологи, как и астрологи, обвиняют вас в своих нервных срывах и гороскопах. Другие жалуются на его вопиюще высокие гонорары за консультации, но, учитывая его популярность, вполне понятно, что есть как положительные, так и отрицательные мнения.