Деятельность школы астрологии “Саттва” Юлии Кан: отзывы реальных кверентов, обзор

Школа астрологии от Юлии Кан называется “Саттва”. Здесь преподают различные направления астрологии, например, ведическую астрологию или направление исключительно для новичков. Также преподаватели преподносят различные методики и материалы для того, чтобы научить желающих составлять натальные карты, прогнозы, гороскопы и в своей деятельности научиться использовать и другие практики.

Взяв во внимание отзывы клиентов и выпускников школы Саттва, стоит сказать, что Юлия самостоятельно преподает все занятия своим адептом и дополнительных экспертов в школе нет.

Поэтому стоит обратить внимание на то, что Юлия Кан заинтересована более в преподавательской составляющей. Мы не можем на данный момент утверждать, что обучение своих студентов самостоятельно – это плохо, но это все равно вызывает некоторое недоверие к Юлии.

Но сегодня наша редакция попытается узнать о том, какой репутацией владеет Юлия и ее школа Саттва, какие знания предлагают получить, а также на основании отзывов о школе узнаем о впечатлениях самих выпускников.

Астрологическая школа “Саттва” и курсы астрологии от Юлии Кан: цены и материалы

У Юлии Кан есть индивидуальный сайт, на котором она размещает всю доступную информацию для желающих получить образование в сфере астрологии. Там она рассказывает о курсах, программах, а также и бесплатных сеансах, которые самостоятельно проводятся Юлией. Вот только, в ходе расследования, нам удалось узнать, что материалы не слишком авторские и не были самостоятельно разработаны Юлией Кан.

Курсы не преподносят большое количество информации, а по данным материалам также можно узнать, что Юлия не столь огромный специалист и она работает на количество, но никак не на качество. Это вызывает неприятные ощущения у людей, которые уже оплатили курсы.

В социальных сетях, а также на порталах эзотерического плана, очень часто всплывает название школы Юлии Кан. Только это всего лишь хороший метод рекламирования информационного продукта, который можно приобрести у любого агентства.

При всем этом у Юлии есть свои собственные аккаунты и страницы в социальных сетях. Это, например, ВКонтакте, facebook, YouTube, а также instagram.

Что же обещает клиентам Юлия при покупке ее курса?

Во-первых, астролог считает, что это прокачка своих возможностей. Во-вторых, это увеличение дохода и финансовых возможностей, налаживание отношений между партнерами, а также между родителями и детьми. Человек, который покупает курс после его прохождения, имеет возможность найти свое жизненное предназначение, а также с помощью прогнозов и гороскопов, которые самостоятельно составит ученик и получит возможность угадывать время для того, чтобы сделать какое-то решение или шаг в своей жизни.

Теперь стоит поговорить и о прайсе на обучение, поскольку цены достаточно средние. Например, самый популярный и дорогой курс у Юлии – это персональный код успеха стоимость всего 9.990 рублей. При этом множество клиентов, выпускников этого курса говорят очень неоднозначно о самом курсе и его материалах. Также есть другие платные курсы, программа под названием “Как найти свое предназначение” – цена его уже намного меньше 5.990 рублей.

Юлия предлагает своим клиентам и бесплатные сеансы, что-то вроде вебинаров, которые называются “Как раскрыть талант ребенка”, “Мой идеальный партнер” и все это бесплатно. Чтобы записаться на бесплатный вебинар к астрологу Юле необходимо следить за ее сайтом или социальными сетями, где она сообщает у подобных мероприятиях.

Ну и конечно, как же можно обойтись без составления натальных карт, поскольку все же астролог делает персональные и индивидуальные услуги, в виде анализа натальных карт. Она дает частные консультации, проводят сеансы, при этом вам нужно готовиться, что данные услуги достаточно дорогостоящие и могут достигать около 25 тысяч рублей.

Отзывы реальных клиентов и выпускников школы Саттва

Однозначных мнений по поводу школы нет. Много отзывов негативных, столько же и позитивных как о школе, так и об астрологе. Большинство из клиентов, которые покупали курсы Юлии говорят о несоответствии цены и качества. Отзывы изложенные в негативном ключе сосредотачиваются на следующих нарративах: это отсутствие полезной информации, а также отсутствие практики при работе над теоретическим материалом.

Как мы уже упоминали выше есть и положительные отзывы, но их намного меньше, чем негативных мнений, а поэтому следует сделать вывод, что школа Саттва имеет сомнительную репутацию.

Резюмируем

Анализируя данный материал, удалось найти отзывы и некоторые факты, которые сообщают о том, что Юлия в своей деятельности преследует заработок денег, поскольку желающие, которые потратились на курсы от Юлии остались недовольны ни материалами, ни подходом астролога к своей деятельности. К тому же, цены достаточно высоки как для размытого материала, который доступен в сети Интернет.

Мы же просим вас рассказать о своем опыте работы с Юлей как в индивидуальном плане, так и в плане обучения.