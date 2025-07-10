Маг Малиновская Наталья Анатольевна: обзор деятельности, отзывы

Наталья Малиновская Анатольевна предлагает эксклюзивную помощь, если на вас вдруг навели порчу или любой другой недуг. Она участвовала в некоторых телевизионных передачах, а также была знаменита в узких кругах. Сейчас она постепенно перешла на интернет деятельность в социальные сети, в основном Instagram. Было бы интересно посмотреть на её “магию” сейчас. Сегодня мы проведем обзор ее нынешней деятельности в сети, а также рассмотрим отзывы реальных кверентов.

Кто такая Малиновская Наталья Анатольевна

Малиновская Наталья Анатольевна называет себя так же “Госпожой Натой”. Как она сама заявляет, родилась в городе Москва и там же получила высшее образование. Ведёт магическую и парапсихологическую практику с 1993 года и находится в ассоциации “Орден Колдунов”, центра Юрия Лонго. Сейчас у неё незавидное положение, потому что былая популярность угасла и деньги не идут такой рекой, как раньше.

Обзор страницы ВКонтакте

До сих пор она ведёт общую группу ВК, даже несмотря на отсутствие популярности и какой-либо обратной связи. Там до сих пор можно найти обновляющуюся информацию в стиле “Оповестить о празднике” или статей вроде “Места силы”, которые рассказывают общеизвестные околомагические факты для широкой аудитории.

Обзор официального сайта

У неё также есть свой полноценный сайт. Он также обновляется даже несмотря на отсутствие посетителей и общий антураж сайтов 2010 годов. Там публикуются авторские статьи про магию, привороты, отвороты и всяких советах в отношениях. На сайте также есть подраздел под названием “Об отзывах и шарлатанах”, который оправдывает отсутствие первого. Якобы, большинство магов пишут отзывы о себе же и поэтому она не видит смысла обманывать свою аудиторию. Действительно, большинство “магов” пишут отзывы о самих себе, но действия Малиновской не от чистого сердца, а от лени. Нет активности – проще сказать, что это “честно”, чем создавать её видимость.

Деятельность мага в Инстаграме

В Инстаграме её магическая деятельность кипит. Она загружает однообразные видео на различные темы, перемешивая их различными раскладами карт Таро, фотографиями огородных цветов и видео горения свечей на фоне различных бытовых интерьеров. Инстаграм она обновляет наиболее активно, но активности там всё же нет. На видео и фотографиях вы сможете найти пару лайков и комментариев при почти трёх тысячах подписчиков.

Методика

Методика проста и классическая для каждого мага или человек как, который занимается паранормальными делами. Все её действия являются секретом, но они якобы помогают. Она разбирается с широким типом проблем: может вылечить как моральные травмы, так и физические. В то же самое время она не разглашает своё высшее образование и в какой области она его получила. Вероятнее всего, у неё вообще нет диплома, который бы мог подтвердить какую-либо специальность.

Она предоставляет свои услуги по классической схеме: кто-то к ней обращается с какой-то проблемой, она ставит свечки и делает заговоры и проблема якобы уходит. Попутно, она находит “скрытые” проблемы, которые также решает таким же образом. Агрессивного маркетинга не ведёт, поэтому нет большой аудитории, что она выставляет как “эксклюзивность”.

Маг Наталья Малиновская Анатольевна – отзывы

Отзывы сугубо негативные. Так как она не публикует их на своем сайте, то существует множество сторонних агрегаторов, которые её критикуют. В основном критика вращается вокруг отсутствия эффективности и результатов. Также заявляют, что Малиновская общается грубо и на повышенных тонах, что не приносит популярности её и так забытой деятельности.

Вывод эксперта

Очевидно, что она совершает свою магическую деятельность исключительно ради денег. Это и подтверждает тщетная попытка дальше вести умершие социальные сети и надеяться на случайного клиента. Многочисленные Наталья Малиновская Анатольевна отзывы на сторонних сайтах говорят сами за себя.