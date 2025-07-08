Астролог Сергей Васильевич Шестопалов ― отзывы учеников и клиентов. Шарлатан или эзотерик, которому можно доверять?

Сергей Шестопалов – известный астролог, который уже более 50 лет занимается астрологической деятельностью. Он является автором множества статей и книг по астрологии, а также основал и возглавляет Санкт-Петербургскую Академию Астрологии. В данной статье мы рассмотрим его профессиональную деятельность, академию и отзывы о ней от реальных людей, а также ознакомимся с его астропрогнозами.

Обзор деятельности астролога, социальные сети

Сергей Шестопалов является автором более 20 книг по астрологии, которые пользуются популярностью среди начинающих и опытных астрологов. Его книги отличаются доступным языком и содержат множество практических примеров. Он также является автором множества статей и интервью в различных СМИ.

Кроме того, Сергей Шестопалов известен своими астропрогнозами, которые он делает на основе астрологических расчетов и анализа планетарных влияний. Он предсказывает события как на мировой, так и на личностном уровне. Некоторые из его предсказаний получили широкую известность, например, он предсказал крупный финансовый кризис 2008 года.

Сергей Васильевич Шестопалов начал заниматься астрологией 50 лет назад и стал учеником С.А.Вронского в конце 70-х годов. В 1989 году он основал школу астрологии СПбАА, которая уже более 30 лет обучает студентов. Официальный сайт академии предоставляет информацию о поступлении, обучении, консультациях и покупке материалов. Программа обучения длится 3,5 года и состоит из 7 семестров. Студенты могут проходить стажировку в астрологическом центре Шестопалова, получать обратную связь от профессионалов и посещать мастер-классы, семинары и конференции. Ученикам предлагается две формы обучения в Академии:

очная;

заочная, которая состоит из онлайн уроков стоимостью 24 000 рублей/семестр, 168 000 рублей/полный курс.

Ученики могут дополнительно приобрести различные бизнес курсы, аудио и видеоматериалы.

Для записи на консультацию к самому Шестопалову нужно написать на указанный адрес электронной почты. Однако на сайте есть список его коллег-консультантов, которые могут помочь клиентам в решении их проблем. Более того, клиент может получить консультацию от ученика под прикрытием имени Шестопалова, что может быть удобно для сохранения конфиденциальности. Тем не менее, для важных людей возможны исключения из этого правила.

Аккаунт академии в Instagram имеет менее 1500 подписчиков, на канале в YouTube чуть больше 2000 человек, и столько же подписано на группу ВК, в которой можно приобрести книги, гороскопы, календари, компьютерные программы и прочее.

Астролог Сергей Шестопалов: отзывы учеников и клиентов

В интернете можно найти множество отзывов о работе астролога Шестопалова и его консультациях. Однако, эти отзывы противоречивы. Некоторые люди выражают восторг от его деятельности, в то время как другие называют его шарлатаном. Тем не менее, многие утверждают, что его методики действительно эффективны. Возможно, негативные отзывы являются заказными от конкурентов или от людей, которые не удовлетворены работой Шестопалова. Также можно найти много отзывов от учеников, где кто-то доволен результатом, а кто-то считает, что цена и время занятий не соответствуют ожиданиям.

Заключение

Интернет полон разнообразных отзывов о работе астролога Шестопалова. Однако, мнения пользователей противоречивы. Некоторые выражают восторг от его деятельности, в то время как другие называют его шарлатаном. Тем не менее, в сети бытует мнение о том, что его методики работают. Возможно, положительные отзывы являются заказными . Также можно найти много отзывов от учеников, где кто-то доволен результатом, а кто-то считает, что цена и время занятий не соответствуют ожиданиям. Несмотря на это, редакция уважает работу астролога такого уровня и призывает пользователей подходить к выбору астролога с умом.