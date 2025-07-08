Астролог Яна Эдельштейн – экспертное мнение и отзывы реальных клиентов

Наш сегодняшний герой – исследователь карт и таролог, в работе делает акцент на повышение доходов, поиск финансовых каналов, природных взаимоотношениях, красоте и потенциале финансового благополучия. Она считается самым дорогим специалистом в США и обучает других. Эзотерика читает гороскопы и настраивает судьбы на позитивные перемены.

Качество услуг нашего сегодняшнего героя доказано, а искренние намерения астролога отражены в комментариях ее благодарных клиентов.

Обзор услуг

Яна начала увлекаться данной сферой довольно таки недавно. Сочетание проблем с ее состоянием и финансовым положением заставило ее заняться этим направлением. В то время она работала и имела достаточно финансов на проживание , но потом ей пришлось сделать срочную операцию, которая оказалась дорогостоящей, но в течение недели проблема была решена. Психолог подумал, что это волшебство, и обратился к астрологу. Специалист составил астрологическую карту, которую Яна прокомментировала и интерпретировала. Посмотрев на нее, Яна нашла свое дальнейшее предназначение.

В своей работе Эдельштейн разработала методику и приемы улучшение финансового состояния, которые в начале опробовала на себе. По словам Яны, эти методы позволили ей легко зарабатывать миллионы евро. Проект нашего сегодняшнего героя “ДНК денег”, в рамках которого авторские вебинары и курсы открыты для тех, кто хочет идти по пути астролога и принять новых учеников в январе 2023 года, привлек внимание всего мира.

Список услуг Яны включают:

Специализированный подход к вашей жизни.

Поиск и открытие вашего потенциала.

Поиск своего предназначения.

Поиск правильного карьерного пути.

Предсказывать будущие.

Управление темной стороной жизни.

Определять моменты счастья.

Астрологический гороскоп.

Подробный анализ и советы по здоровью.

Советы по бизнесу.

Диагностика совместимости.

Также можно заказать индивидуальный подбор камней.

Социальные сети астролога Яны Эдельштейн

Таролог имеет активную жизнь в социальных сетях:

Ее страницу в Инстаграм можно найти без проблем. На ней она заявляет о себе и анонсирует свои услуги. Гадалка пишет о предстоящих событиях, гороскопах, времени планетарных рисков, удачных датах и предлагает небольшие созвоны в режиме Live. 43,4 тысячи подписчиков и 650-750 лайков. только активность, понятно, что страница очень популярна. Яна использует Telegram-канал “Легкие большие деньги” как личный дневник, где она пишет о жизненных ситуациях, чтениях Таро, проблемах и решениях. Ее профиль в TikTok наполнена образовательной информацией. Яна предлагает философские и познавательные мысли о том, как увеличить доход. Количество фоловеров составляет 39,4 тысячи.

Яна не раскрывает публично цены на свои услуги. Стоимость обучения зависит от курса и выбранного человеком направления:

Стоимость технологии подсознания составляет 990 рублей.

Семинар ДНК о деньгах стоит 1900 рублей.

Курс “Как привлечь удачу и деньги” стоит 2565 рублей.

Курсы “ДНК для денег” разделены на несколько ценовых диапазонов. Самый дешевый курс стоит 18 565, а продвинутый – 257 999.

Астролог Яна Эдельштейн: что говорят реальные люди

Редакция изучила общественные форумы и эзотерические сайты, но не нашла ни одного отзыва о работе или курсах Яны Эдельштейн. Если вам посчастливилось работать с астрологом, пожалуйста, поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.

Резюмируем

Репутация нашего сегодняшнего героя до сих пор вызывает много вопросов. Эта девушка ведет успешный бизнес: занимается консалтингом и запустила собственные информационные продукты. Учитывая ограниченность информации с проекта таро героини дня и отсутствие ее реальной репутации в сети, лучше продолжать искать проверенных специалистов, чьи знания подтверждены дипломами и сертификатами. Если мы рекомендуем героя дня, то вряд ли можем рекомендовать его, вернее, вряд ли можем рекомендовать все хорошее. Наш сервис по продвижению астрологов ничем не отличается от сервисов наших конкурентов, но в отличие от других, это платная услуга. У нас есть реальные отзывы от неизвестных людей, и задача состоит в том, чтобы внести их и их авторов в список, который можно воспринимать серьезно. Единственное, что серьезно – это цена услуги, которая намного выше рыночной. Как всегда, вы можете сделать свои собственные выводы. Если у вас есть замечания по работе. Если у вас есть комментарии о работе, чтениях или личных услугах нашего сегодняшнего героя, пожалуйста, опубликуйте их под этой статьей.