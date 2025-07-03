Обзор деятельности астролога Павсекакий Богданов и отзывы реальных клиентов
03.07.2025, 1:13, Астрологи, Рейтинг эзотериков
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Павсекакий Богданов (настоящее имя — Богдан, 1982 г. р., Курск) позиционирует себя как астролог, экстрасенс, парапсихолог и академик высшей магии. Имеет медицинское образование, работает на телевидении как продюсер и журналист.
Скандалы и предсказания: как астролог себя позиционирует
Он обвинялся в вымогательстве около 600 000 ₽ и был арестован. Также активно делает громкие прогнозы о знаменитостях — например, о Киркорове, Пугачёвой, Баскове — ни одно не сбылось, что ставит под сомнение точность астрологических предсказаний.
Анализ социальных сетей
На официальном сайте представлен каталог экстрасенсов, где «Богдан» указан с медицинским образованием, но без подтверждений эзотерического обучения. В соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, YouTube — канал PavsTv) контент дублируется, количество подписчиков умеренно (12 500 в Instagram, 1 500 на YouTube), но вовлечённость очень низкая — 5–10 лайков на публикацию.
Реальные отзывы о работе астролога Павсекакий Богданов
Независимых отзывов об астрологе Павсекакий Богданов и результативности его работы практически нет. Официальные страницы публикуют только похвальные отзывы, а о случаях реальной помощи — официально не сообщается.
Вывод: стоит ли обращаться к астрологу Павсекакий Богданов?
Астролог Павсекакий Богданов сочетает медийный образ, громкие заявления и сомнительные предсказания. Нельзя не отметить:
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Он имеет медицинское образование и опыт на телевидении, но нет подтверждений его эзотерической подготовки и практики.
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Скандальные обвинения и арест снижают доверие.
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Социальные сети наполнены постами с прогнозами, но отсутствует вовлечённая аудитория и реальные отзывы.
- ❗ Если вам интересны публичные прогнозы и шоу-стиль, он может показаться занимательным.
- ⚠ Если важна проверенная астрологическая помощь с отзывами реальных клиентов и прозрачной репутацией — стоит поискать более надёжного специалиста.
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