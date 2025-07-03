Обзор деятельности астролога Павсекакий Богданов и отзывы реальных клиентов

Павсекакий Богданов (настоящее имя — Богдан, 1982 г. р., Курск) позиционирует себя как астролог, экстрасенс, парапсихолог и академик высшей магии. Имеет медицинское образование, работает на телевидении как продюсер и журналист.

Скандалы и предсказания: как астролог себя позиционирует

Он обвинялся в вымогательстве около 600 000 ₽ и был арестован. Также активно делает громкие прогнозы о знаменитостях — например, о Киркорове, Пугачёвой, Баскове — ни одно не сбылось, что ставит под сомнение точность астрологических предсказаний.

Анализ социальных сетей

На официальном сайте представлен каталог экстрасенсов, где «Богдан» указан с медицинским образованием, но без подтверждений эзотерического обучения. В соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, YouTube — канал PavsTv) контент дублируется, количество подписчиков умеренно (12 500 в Instagram, 1 500 на YouTube), но вовлечённость очень низкая — 5–10 лайков на публикацию.

Реальные отзывы о работе астролога Павсекакий Богданов

Независимых отзывов об астрологе Павсекакий Богданов и результативности его работы практически нет. Официальные страницы публикуют только похвальные отзывы, а о случаях реальной помощи — официально не сообщается.

Вывод: стоит ли обращаться к астрологу Павсекакий Богданов?

Астролог Павсекакий Богданов сочетает медийный образ, громкие заявления и сомнительные предсказания. Нельзя не отметить: