Обзор деятельности таролога Тата Тарот и отзывы от реальных клиентов
03.07.2025, 1:04, Рейтинг эзотериков, Тарологи
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Таролог Тата Тарот — проект картомантки Татьяны Рассохиной, практикующей гадания с 2016 года. Она ведёт консультации, обучения и обряды через соцсети и мессенджеры. По своему образу создаёт атмосферу мистики с готическим антуражем и эффектными подачами.
Соцсети и медиа‑активность
Ведутся активные аккаунты в Telegram (~1 800 подписчиков), Instagram, VK, YouTube и Rutube с сотнями видео. Несмотря на внушительные цифры, вовлечённость довольно низкая – ролики собирают мало комментариев и лайков, что вызывает сомнения в качестве аудитории.
Услуги таролога: спектр практик
Тата предлагает:
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расклады на отношения, здоровье, финансы;
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годовые прогнозы, диагностику рода, кармы;
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обряды, подбор амулетов и оберегов;
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обучение таро и «посвящения» в его тайны.
Клиенты отмечают красочный антураж и харизму, но в наборе платных предложений чувствуется элемент платежеспособности, а не глубина раскрытия темы.
Настоящие отзывы о тарологе Тата Тарот
На официальных страницах публикуются исключительно положительные видео отзывы о тарологе Тата Тарот достижениях (новая работа, любовь, снятие негатива). Однако вне её площадок появляются критические высказывания:
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клиенты жалуются, что расклады оказались шаблонными, невнятными, иногда противоречивыми;
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некоторые называют её работу манипулятивной, обвиняют в плохом сервисе и запросах на повторные оплаты.
Это указывает на заметный разрыв между обещаниями и результатами.
Подведение итогов: стоит ли обращаться к Тате Тарот?
Тата Тарот — яркий пример таролога с хорошо отлаженной медиа‑машиной и визуально притягательным контентом.
- ✔ Если вы ищете живые эмоции, эффектное оформление и первичный опыт в Таро — это может быть интересным вариантом.
- ⚠️ Если вам важны точность, реальные кейсы и независимые отзывы — стоит проявить осторожность, чтобы избежать потерь времени и средств.
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