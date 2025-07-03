Тата таролог отзывы
 

Обзор деятельности таролога Тата Тарот и отзывы от реальных клиентов

03.07.2025, 1:04, Рейтинг эзотериков, Тарологи
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Таролог Тата Тарот — проект картомантки Татьяны Рассохиной, практикующей гадания с 2016 года. Она ведёт консультации, обучения и обряды через соцсети и мессенджеры. По своему образу создаёт атмосферу мистики с готическим антуражем и эффектными подачами.

Соцсети и медиа‑активность

Ведутся активные аккаунты в Telegram (~1 800 подписчиков), Instagram, VK, YouTube и Rutube с сотнями видео. Несмотря на внушительные цифры, вовлечённость довольно низкая – ролики собирают мало комментариев и лайков, что вызывает сомнения в качестве аудитории.

Тата Тарот таролог отзывы

Услуги таролога: спектр практик

Тата предлагает:

  • расклады на отношения, здоровье, финансы;

  • годовые прогнозы, диагностику рода, кармы;

  • обряды, подбор амулетов и оберегов;

  • обучение таро и «посвящения» в его тайны.

Клиенты отмечают красочный антураж и харизму, но в наборе платных предложений чувствуется элемент платежеспособности, а не глубина раскрытия темы.

Настоящие отзывы о тарологе Тата Тарот

На официальных страницах публикуются исключительно положительные видео отзывы о тарологе Тата Тарот достижениях (новая работа, любовь, снятие негатива). Однако вне её площадок появляются критические высказывания:

  • клиенты жалуются, что расклады оказались шаблонными, невнятными, иногда противоречивыми;

  • некоторые называют её работу манипулятивной, обвиняют в плохом сервисе и запросах на повторные оплаты.

Это указывает на заметный разрыв между обещаниями и результатами.

Подведение итогов: стоит ли обращаться к Тате Тарот?

Тата Тарот — яркий пример таролога с хорошо отлаженной медиа‑машиной и визуально притягательным контентом.

  • ✔ Если вы ищете живые эмоции, эффектное оформление и первичный опыт в Таро — это может быть интересным вариантом.
  • ⚠️ Если вам важны точность, реальные кейсы и независимые отзывы — стоит проявить осторожность, чтобы избежать потерь времени и средств.

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