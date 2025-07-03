Обзор деятельности таролога Тата Тарот и отзывы от реальных клиентов

Таролог Тата Тарот — проект картомантки Татьяны Рассохиной, практикующей гадания с 2016 года. Она ведёт консультации, обучения и обряды через соцсети и мессенджеры. По своему образу создаёт атмосферу мистики с готическим антуражем и эффектными подачами.

Соцсети и медиа‑активность

Ведутся активные аккаунты в Telegram (~1 800 подписчиков), Instagram, VK, YouTube и Rutube с сотнями видео. Несмотря на внушительные цифры, вовлечённость довольно низкая – ролики собирают мало комментариев и лайков, что вызывает сомнения в качестве аудитории.

Услуги таролога: спектр практик

Тата предлагает:

расклады на отношения, здоровье, финансы;

годовые прогнозы, диагностику рода, кармы;

обряды, подбор амулетов и оберегов;

обучение таро и «посвящения» в его тайны.

Клиенты отмечают красочный антураж и харизму, но в наборе платных предложений чувствуется элемент платежеспособности, а не глубина раскрытия темы.

Настоящие отзывы о тарологе Тата Тарот

На официальных страницах публикуются исключительно положительные видео отзывы о тарологе Тата Тарот достижениях (новая работа, любовь, снятие негатива). Однако вне её площадок появляются критические высказывания:

клиенты жалуются, что расклады оказались шаблонными, невнятными, иногда противоречивыми;

некоторые называют её работу манипулятивной, обвиняют в плохом сервисе и запросах на повторные оплаты.

Это указывает на заметный разрыв между обещаниями и результатами.

Подведение итогов: стоит ли обращаться к Тате Тарот?

Тата Тарот — яркий пример таролога с хорошо отлаженной медиа‑машиной и визуально притягательным контентом.