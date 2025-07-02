Гадалка Нелли, Зеленоград – отзывы о консультациях и обучении в «Мир души»
02.07.2025, 14:44, Гадалки, Рейтинг эзотериков
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Нелли – гадалка, таролог, целитель и основательница школы эзотерики в Зеленограде «Мир души». Заявляет о наличии 20-летнего опыта в практике мистических искусств и оккультических наук, авторских методик работы с картами Таро, парапсихологией, зависимыми отношениями, негативными влияниями и сверхъестественными силами. Оказывает консультативные, а также услуги наставничества (обучения), в последнем случае читая несколько тематических курсов.
Изучим подробнее вопросы, кому действительно помогла Нелли гадалка в Зеленограде, отзывы о ее сеансах и доступных образовательных программах.
Биография и услуги прорицательницы
На официальном сайте школы Мир Души (nellizelenograd.ru), а также страницах в Инстаграм и Фейсбук сказанно, что Нелли Артенян с 1998 занимается целительством и читает расклады на картах Таро. Метафизическая энергия колод якобы используется для получения ответов на сложные вопросы, оказания помощи в восстановлении и сохранении контроля над жизнью, нахождения путей решения проблем и ситуаций, захлестывающих человека.
Из другой персонализированной информации зеленоградская гадалка Нелли акцентирует внимание на следующих фактах:
- Запись на индивидуальный прием ведется без ограничений в рассматриваемых вопросах и сложностях по направлениям гаданий, целительства, диагностирования порч и сглазов, коррекции судьбы, кармы и не только.
- Московская область, Зеленоград – контакты, которые гадалка Нелли дает для связи. Если быть точнее, сама школа размещена по адресу Москва, Зеленоградский административный округ, площадь Юности 2, стр. 1. Телефон: +79773303034.
- Утверждается, что все проводимые манипуляции выполняются без вреда, так как основаны на работе с энергиями, психологией и белой магией.
Как уверяет таролог Нелли Артенян, Мир Души в г. Зеленоград – единственный духовный центр развития и познания себя, который дает возможность пройти посвящение в Таро и научиться точно интерпретировать арканы с получением сертификата.
Сколько берет за консультацию гадалка Неля, Зеленоград?
К сожалению, этот момент остался непроясненным. Цена до записи на сеанс или заказа конкретной услуги не называется, уточняясь после обращения в директ Instagram или WhatsApp.
Отзывы про обучение в Мир Души у таролога Нелли
На выбор студентов предложено несколько учебных программ, рассматривающих такие предметы эзотерических практик, как денежные потоки, амулеты, магические защиты, пророчества, кармические задачи, пр. Цена занятий варьируется от 4 до 5 тыс. рублей. Отзывов учеников Нелли найти не удалось.
Гадалка Нелли, Зеленоград – отзывы реальных людей и клиентов
Если мнения о школе Мир Души выпускников в остром дефиците, то с отзывами непосредственно о консультациях чтеца Таро Нелли повезло больше, но не в пользу ведуньи. Дело в том, что найденные рецензии оказались сугубо негативными, свидетельствуя о недобросовестности эзотерика.
Вердикт
Артенян Нелли – гадалка из Зеленограда, контакты с которой лучше не заводить. Во всяком случае данный вывод напрашивается после рассмотрения клиентских отзывов. Если имеете свою точку зрения на ситуацию, а быть может даже сотрудничали с провидицей, ждем ваших комментариев к публикации.
- Отзовитесь те, кто у нее заказывал расклад, а еще лучше проверял совместимость. Нужно точно знать, можно ли верить Нелли!!!
- На днях списывалась с ней, чтобы узнать, почему муж охладел и резко изменился в отношении ко мне. Так она толком ничего не сказала, всю вину на меня валит, советует не наседать и не доминировать, но я этого и не делаю! Сама с ним поговорила, он долго ломался, но потом признался, что у него интрижка на работе случилась. Говорит, ничего серьезного, даже секса не было, просто на корпоративе выпив лишнего поцеловался с какой-то стервой из отдела кадров, а теперь ему стыдно… Нелли ничего из этого не увидела!
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