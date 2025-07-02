Гадалка Нелли, Зеленоград – отзывы о консультациях и обучении в «Мир души»

Нелли – гадалка, таролог, целитель и основательница школы эзотерики в Зеленограде «Мир души». Заявляет о наличии 20-летнего опыта в практике мистических искусств и оккультических наук, авторских методик работы с картами Таро, парапсихологией, зависимыми отношениями, негативными влияниями и сверхъестественными силами. Оказывает консультативные, а также услуги наставничества (обучения), в последнем случае читая несколько тематических курсов.

Изучим подробнее вопросы, кому действительно помогла Нелли гадалка в Зеленограде, отзывы о ее сеансах и доступных образовательных программах.

Биография и услуги прорицательницы

На официальном сайте школы Мир Души (nellizelenograd.ru), а также страницах в Инстаграм и Фейсбук сказанно, что Нелли Артенян с 1998 занимается целительством и читает расклады на картах Таро. Метафизическая энергия колод якобы используется для получения ответов на сложные вопросы, оказания помощи в восстановлении и сохранении контроля над жизнью, нахождения путей решения проблем и ситуаций, захлестывающих человека.

Из другой персонализированной информации зеленоградская гадалка Нелли акцентирует внимание на следующих фактах:

Запись на индивидуальный прием ведется без ограничений в рассматриваемых вопросах и сложностях по направлениям гаданий, целительства, диагностирования порч и сглазов, коррекции судьбы, кармы и не только.

Московская область, Зеленоград – контакты, которые гадалка Нелли дает для связи. Если быть точнее, сама школа размещена по адресу Москва, Зеленоградский административный округ, площадь Юности 2, стр. 1. Телефон: +79773303034.

Утверждается, что все проводимые манипуляции выполняются без вреда, так как основаны на работе с энергиями, психологией и белой магией.

Как уверяет таролог Нелли Артенян, Мир Души в г. Зеленоград – единственный духовный центр развития и познания себя, который дает возможность пройти посвящение в Таро и научиться точно интерпретировать арканы с получением сертификата.

Сколько берет за консультацию гадалка Неля, Зеленоград?

К сожалению, этот момент остался непроясненным. Цена до записи на сеанс или заказа конкретной услуги не называется, уточняясь после обращения в директ Instagram или WhatsApp.

Отзывы про обучение в Мир Души у таролога Нелли

На выбор студентов предложено несколько учебных программ, рассматривающих такие предметы эзотерических практик, как денежные потоки, амулеты, магические защиты, пророчества, кармические задачи, пр. Цена занятий варьируется от 4 до 5 тыс. рублей. Отзывов учеников Нелли найти не удалось.

Гадалка Нелли, Зеленоград – отзывы реальных людей и клиентов

Если мнения о школе Мир Души выпускников в остром дефиците, то с отзывами непосредственно о консультациях чтеца Таро Нелли повезло больше, но не в пользу ведуньи. Дело в том, что найденные рецензии оказались сугубо негативными, свидетельствуя о недобросовестности эзотерика.

Вердикт

Артенян Нелли – гадалка из Зеленограда, контакты с которой лучше не заводить. Во всяком случае данный вывод напрашивается после рассмотрения клиентских отзывов. Если имеете свою точку зрения на ситуацию, а быть может даже сотрудничали с провидицей, ждем ваших комментариев к публикации.