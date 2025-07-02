Гадалка Нелли – отзывы, реальное имя и проверка услуг

Нелли – гадалка по фото и году рождения, ясновидящая, мастер Таро, делающая расклады с классическими колодами карт. Ведет действующие профили в Инстаграм (gadanie_neli) и Вконтакте (vk.com/id425880712?t2fs), официальный сайт не найден. Утверждает, что является предсказательницей с православным благословением, получив дар от Бога пророчить судьбу, от прошлого до будущего.

Так ли это на самом деле, что известно о том, как работает гадалка Нелли, отзывы о ней реальных клиентов – эту и не только информацию вы получите из нашего обзора.

Коротко о биографии и услугах Нелли

Гадалка, если судить по справочным данным в ВК, родилась 23 апреля 1970 г.. Проживает в Москве, точный адрес скрывает. Принимает заказы по номеру телефона 89629738967, есть дополнительный контакт – 79629738967.

Нелли или Наталья Михайлова, как указано в ее социальных сетях, включая Instagram, ведет профессиональную деятельность в таких направлениях:

все виды пророчеств – гадание на прошлое, настоящее, будущее, разбор ситуаций, их перспектив и возможных последствий;

ритуалы и обряды на открытие денежного канала, удачу, любовь, помощь в бизнесе, деловых и межличностных отношениях, пр;

решение жизненных вопросов любой сложности;

снятие венца безбрачия, сглаза, порчи – лично и на расстоянии (онлайн);

защиты от зависти, врагов и деструктивной черной магии.

Сомнительнее всего из спектра оказываемых услуг магического характера выглядит обещание исцеления от серьезных физических патологий, в том числе бесплодия. Мы не опровергаем возможностей потусторонних искусств и метафизических явлений, но категорических против всякого вида самолечений народными методами и экспериментов с целительством! Здоровье – это область, которой должны заниматься обученные медики, а не эзотерики.

Гадалка Нелли (89629738967), отзывы о которой мы проверяем, вероятно, не осознает собственной ответственности перед людьми, если практикует искусство врачевания без соответствующих для этого компетенций.

Сколько стоит консультация у ведуньи?

Ни в ВК, ни в Инстаграм мы не нашли записей, посвященных этому моменту. Женщина сразу предлагает обращаться в директ или писать в WhatsApp по номерам 89629738967, 79629738967, чтобы записаться на прием. Цена становится известна исключительно после обращения.

Гадалка Нелли – отзывы реальных людей

Наша команда выяснила, проверив отзывы и телефон 89629738967, что гадалка Нелли – шарлатанка, промышляющая под многими именами. Прорицательница использует бессменный никнейм Нелли, а вот представляться может Натальей Михайловной либо Георгиевной. Сути это не меняет, ведь жалоб на нее предостаточно.

Мораль проверки

Если чему и учит сегодняшнее разоблачение, так это наблюдательности и необходимости мыслить критически, а не наивно, как привыкли многие. Душа нараспашку – это хорошо, но все должно быть в меру, иначе вами воспользуются проходимцы вроде гадалки Нелли. Если это уже произошло, отзывы о своей истории пишите ниже в назидание другим.