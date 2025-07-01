Ясновидящая Майя – отзывы о гадалке из Баратаевки, Ульяновск

Майя – ясновидящая, гадалка, медиум и целительница из Баратаевки. Согласно легенде, имеет уникальные способности к исцелению избавляя людей от онкологий, грыж, гепатита, бесплодия, ставит на ноги после инсультов и с неизлечимыми диагнозами. Якобы общается с душами мертвых, видит будущее, проводит чистки и снятие негатива.

Проверим, в какой степени действительно одарена гадалка Мая из Баратаевки, Ульяновск, отзывы о ней клиентов и односельчан.

Майя: биография ведунии и перечень услуг

Наверняка известно, что женщина не ведет социальных сетей, а уж тем более официального сайта. Деятельность свою провидица не афиширует, молва о ней пошла благодаря слухам. Правда, в 2017 Майя, чье полное имя остается загадкой, дала интервью для местного издания в Ульяновске, раскрыв некоторые факты о себе:

Магом, экстрасенсом или чародеем себя не считает. Говорит, что умеет лечить наложением рук и заговорами, видит сверхъестественные вещи, слышит мысли других, прорицает будущее и анализирует прошлое человека. К темной магии отношения не имеет, работает без негатива.

Бабушка была экзорцисткой, поэтому еще девочкой Майя соприкоснулась с миром мертвых и потусторонними силами наблюдая сеансы изгнания бесов, снятия порч, сглазов и т.п. Переняла дар неосознанно, начав замечать, что благотворно влияет на здоровье людей, избавляет их от головной боли и других недугов, остерегая от неприятностей.

Ссылаясь на автобиографические воспоминания и отзывы, ясновидящая Майя (Баратаевка, Ульяновск) заниматься целительством не планировала, как и практиковать мистические искусства, но судьба распорядилась иначе. Уже будучи замужем и родив сына она побывала на приеме у Ванги, которая сказала, что ее предназначение в помощи людям, избавлении их от болезней. Девушка смысл этому не предала, но когда в 33 года пережила клиническую смерть, сопровождающуюся ведением, в котором ей поступило указание врачевать, больше отпираться от дара не стала, а приняла его.

Сегодня гадалка Мая широко известна среди односельчан и на региональном уровне по месту жительства. К слову, мы выяснили, что по индивидуальным вопросам предсказательница консультирует на дому. Адрес: Ульяновская область, село Баратаевка, ул. Молодежная, д. 32. Телефон неизвестен.

Сколько берет за прием ясновидящая Майя?

Цена сеанса неизвестна, как и стоимость отдельных услуг вроде лечения, энергетических диагностик, чисток, спиритуализма, пр.

Целительница Майя из Баратаевки, Ульяновск – отзывы реальных людей и клиентов

К сожалению, найти отзывы об ульяновской гадалке Майе нам не удалось в достаточном количестве, чтобы считать их релевантными. На форумах встречаются отдельные истории излечившихся, например, от алкоголизма с помощью прорицательницы, но доказательств их правдивости нет, собственно, как и других «чудес».

Делаем выводы

Вопросы личного счастья, судьбы и здоровья беспокоят каждого человека, независимо от возраста, образования, профессионального положения, социального статуса и вероисповедания. Их серьезность нельзя недооценивать обращаясь за поддержкой к непроверенному специалисту. Вынуждены констатировать, что гадалка и ясновидящая Майя входит в их число, ведь отзывы об эзотерике в явном дефиците. Чтобы его восполнить пишите собственные мнения о ее работе, если можете поделиться ценными сведениями о целительнице из Баратаевки на своем либо чужом опыте.