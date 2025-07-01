Ясновидящая Майя – отзывы о гадалке из Баратаевки, Ульяновск
01.07.2025, 13:15, Гадалки, Рейтинг эзотериков
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Майя – ясновидящая, гадалка, медиум и целительница из Баратаевки. Согласно легенде, имеет уникальные способности к исцелению избавляя людей от онкологий, грыж, гепатита, бесплодия, ставит на ноги после инсультов и с неизлечимыми диагнозами. Якобы общается с душами мертвых, видит будущее, проводит чистки и снятие негатива.
Проверим, в какой степени действительно одарена гадалка Мая из Баратаевки, Ульяновск, отзывы о ней клиентов и односельчан.
Майя: биография ведунии и перечень услуг
Наверняка известно, что женщина не ведет социальных сетей, а уж тем более официального сайта. Деятельность свою провидица не афиширует, молва о ней пошла благодаря слухам. Правда, в 2017 Майя, чье полное имя остается загадкой, дала интервью для местного издания в Ульяновске, раскрыв некоторые факты о себе:
- Магом, экстрасенсом или чародеем себя не считает. Говорит, что умеет лечить наложением рук и заговорами, видит сверхъестественные вещи, слышит мысли других, прорицает будущее и анализирует прошлое человека. К темной магии отношения не имеет, работает без негатива.
- Бабушка была экзорцисткой, поэтому еще девочкой Майя соприкоснулась с миром мертвых и потусторонними силами наблюдая сеансы изгнания бесов, снятия порч, сглазов и т.п. Переняла дар неосознанно, начав замечать, что благотворно влияет на здоровье людей, избавляет их от головной боли и других недугов, остерегая от неприятностей.
- Ссылаясь на автобиографические воспоминания и отзывы, ясновидящая Майя (Баратаевка, Ульяновск) заниматься целительством не планировала, как и практиковать мистические искусства, но судьба распорядилась иначе. Уже будучи замужем и родив сына она побывала на приеме у Ванги, которая сказала, что ее предназначение в помощи людям, избавлении их от болезней. Девушка смысл этому не предала, но когда в 33 года пережила клиническую смерть, сопровождающуюся ведением, в котором ей поступило указание врачевать, больше отпираться от дара не стала, а приняла его.
Сегодня гадалка Мая широко известна среди односельчан и на региональном уровне по месту жительства. К слову, мы выяснили, что по индивидуальным вопросам предсказательница консультирует на дому. Адрес: Ульяновская область, село Баратаевка, ул. Молодежная, д. 32. Телефон неизвестен.
Сколько берет за прием ясновидящая Майя?
Цена сеанса неизвестна, как и стоимость отдельных услуг вроде лечения, энергетических диагностик, чисток, спиритуализма, пр.
Целительница Майя из Баратаевки, Ульяновск – отзывы реальных людей и клиентов
К сожалению, найти отзывы об ульяновской гадалке Майе нам не удалось в достаточном количестве, чтобы считать их релевантными. На форумах встречаются отдельные истории излечившихся, например, от алкоголизма с помощью прорицательницы, но доказательств их правдивости нет, собственно, как и других «чудес».
Делаем выводы
Вопросы личного счастья, судьбы и здоровья беспокоят каждого человека, независимо от возраста, образования, профессионального положения, социального статуса и вероисповедания. Их серьезность нельзя недооценивать обращаясь за поддержкой к непроверенному специалисту. Вынуждены констатировать, что гадалка и ясновидящая Майя входит в их число, ведь отзывы об эзотерике в явном дефиците. Чтобы его восполнить пишите собственные мнения о ее работе, если можете поделиться ценными сведениями о целительнице из Баратаевки на своем либо чужом опыте.
- Была моей последней надеждой встать из инвалидной коляски, но чуда не свершилось(( По деньгам берет сколько не жалко, даже еще может отказываться от оплаты, но чисто для виду. Похоже, что Мая реально верит в своих сверхспособности, но в реале тупо страдает
- Слышала, что многим помогла, но сама еще не обращалась.
- вот так всегда с этими гадалками… одни слухи и сказки, та же ванга – тоже пиар и бред.
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