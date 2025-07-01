Гадалка Ануш – отзывы о ясновидящей из Новосибирска

Ануш – гадалка по рунам и кофейной гуще, экстрасенс и целительница. Наиболее известна среди ясновидящих Новосибирска, где родилась, живет и практикует частное консультирование. В работе якобы не использует карты Таро и расклады на отличительных от них колодах, больше полагаясь на дар, позволяющий ощущать тонкие энергии, предвещающие события будущего. В довесок к этому владеет магическими способностями, проводит разнородные обряды, читает заговоры и заклинания.

Больше полезной информации о том, как ведет деятельность гадалка Ануш и отзывы о ней клиентов читайте в нижеизложенной публикации.

Гадалка Ануш, Новосибирск – телефон, контакты и общие сведения

Героиня нашего обзора не знакома широкой общественности, так как никогда не вела публичные аккаунты в социальных сетях и, быть может, не планирует. У нее нет официального сайта, менеджера и представительств в массмедиа. Это усложняет задачу сбора про ведунию персональных и биографических данных, отчего еще удивительнее было заприметить рекламу «легендарной Ануш» в Инстаграм каталоге артистов Новосибирска –@nskartists. Услуги ясновидящей предаются желающим добавить мистики своему мероприятию, эксклюзивно заказав ее присутствие через третье контактное лицо.

Также из обсуждений на форумах наша редакция разжилась некоторыми другими справочными фактами о прорицательнице:

Женщина занимается мистическими искусствами по меньшей мере 10 лет, рассказывая о прошлом, настоящем и будущем клиентов, диагностируя негативные энергии, снимая порчи, привороты и сглазы, заговаривая на удачу, осуществление желаний, любовь, материальный достаток и не только. Промышляет целительством, берется даже за лечение бесплодия.

Ссылаясь на отзывы, Ануш по телефону 965 788 89 62 записывает на индивидуальный прием всех желающих. Правда, о возможности дистанционной помощи речи не идет, хотя и об обратном ничего не сказано.

Сама предсказательница заявлений по этому поводу не делала, но согласно наблюдениям пользователей, в проводимых ритуалах прибегает к черной магии, что для многих становится определяющим фактором в принятии дальнейшего решения о сотрудничестве.

Кому интересны только отзывы об Ануш (Новосибирск), перелистывайте статью разделом ниже, где мы проверяем репутацию эзотерика.

Сколько стоит консультация гадалки Ануш?

Это незаполненный пробел, восполнить который нам не удалось. Цена сеансов нигде не фигурирует, поэтому о стоимости услужений Ануш остается гадать.

Ясновидящая Ануш, Новосибирск – отзывы реальных людей и клиентов о работе

Редакция раскопала немало отзывов о провидице, среди которых нашлись как положительные, так и резко отрицательные мнения. В последнем случае гадалку Ануш не жалуют благодарностями, аргументированно критикуя за нулевую точность диагностик и прогнозов, неэффективные чистки и защиты.

На форуме Новосибирска констатируют, что Ануш говорит всем одно и то же.

Что касается положительных рецензий, их можно заподозрить в неестественной, а заказной природе. Во-первых, все они как одним человеком писаны по схожему шаблону. Во-вторых, такие комментарии всегда кратки и обязательно включают в себя контактный телефон Ануш, хотя запросы по нему поступают редко.

Заключительная часть проверки

Новосибирская гадалка Ануш оставляет о себе неоднозначное впечатление скорее отталкивая, нежели располагая к доверию. Своими мыслями и чувствами на это счет делитесь в комментариях к статье.