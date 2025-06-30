Учреждение астрологического характера – Высшая школа классической астрологии Елены Кашениной

Необходимо сообщить, что данная школа, которая была основана Еленой Кашениной – это отдельное учреждение, которое занимается образованием новых личностей в области астрологии, обучает новичков и помогает уже профессионалам повысить уровень своей квалификации. На данный момент, неизвестно есть ли преподавательский состав, сколько в нем людей. Есть лишь сведения о том, что на территории школы существует методисты, которые разрабатывают все учебные материалы и также проводят сеансы и консультации по поводу любых данных, которые они преподнесли для изучения.

Сегодня наша редакция попытается провести анализ всех в свободном доступе данных и получить полную картину данного учреждения: как проходит обучение, есть ли там преподаватели, какие материалы предлагают для изучения в Высшей школе классической астрологии основанной Еленой Кашениной.

Как образовалось данное учреждение

Школа была создана в 1994 году, поскольку именно тогда астролог якобы получила лицензию, чтобы преподавать различные эзотерические науки. Конечно же, эти слова не подтверждены никакими фактами или сведениями. Их Елена сообщает всем, кто заинтересовался в обучении в данной школе и преподносит эти факты как то, что действительно было, хотя подтверждений никаких нет.

Конечно же, были два варианта обучения – это обучение постоянное, то есть очное и заочное. Но также есть два проекта, именно из-за этого разделения, которое называется школой и академией астрологии.



Школа классической астрологии предлагает различные курсы. Например, вы можете узнать подробно о проекте, который вас интересует, получить курсы изучения астрологии абсолютно с нуля, узнавая всю базу и изучая ее повысить уже имеющиеся опыт квалификации. Курсы есть как для профессионалов, так и для новичков.

Также на сайте Высшей Школы классической астрологии есть отзывы клиентов, которые уже выпустились и получили некоторые знания в области астрологии.

Все курсы, которые будут проходить в ближайшее время можно найти на сайте Высшей Школы классической астрологии или в других социальных сетях школы. Вы можете выбрать как тариф, так и формат обучения. В среднем, минимальная цена за курс составляет от 7 тысяч рублей и повышается каждый раз в зависимости от того, какую форму обучения вы выберите и прочих элементов.

Елена Кашенина сообщает на сайте своей школы, что есть различные направления, которым можно обучиться. В школе есть курсы сосредоточенные на изучении нумерологии, рун, чтении карт Таро и трактовки, техники и методики составления прогнозов и гороскопов, кармической астрологии, ведической астрологии, а также другие виды астропсихологии. Каждый желающий может изучить различные эзотерические техники. Этот список может быть дополнен, поэтому лучше всего узнать информацию на сайте школы.

Очень хорошо, что в высшей школе астрологии вы можете выбрать любое направление, которое было бы вам интересно, но качественные ли данные услуги с таким объемом материалов? – неизвестно, поэтому лучше всего стоит изучить отзывы выпускников данной школы, что они говорят о материалах и других моментах обучения.

Отзывы реальных выпускников школы классической астрологии Елены Кашениной

Конечно же, на самом официальном сайте астрологической школы есть исключительно положительные отзывы, которые рассказывают о том, насколько это приятное место, какие отличные материалы для изучения были преподнесены методистами и преподавателями. Но вот только настораживает то, что никакого негатива или нейтральной позиции нет, это наталкивает на мысль, что Елена пытается показать школу только с лучшей стороны и делает это путем обмана.

На независимых ресурсах есть другие позиции, которые рассказывают о том, что школа – это некоммерческое учреждение, то есть она не должна приносить прибыли, а в данном случае мы помним, что вам необходимо платить за курсы. Также Высшая школа приписана к мужу Елены Кашениной и оказывается, на самом деле, у женщины нет лицензии на проведение образовательной деятельности.

И именно из этого получается, что диплом, который вы получите, не будет иметь как документ никакой юридической силы и ваши знания не будут подтверждены реально. Именно поэтому мы можем говорить о том, что Елена является недобросовестным эзотериком.

Резюмируем вышеизложенный материал

Наша редакция пришла к мнению, что данная школа – точно не то место, где можно получить хорошие знания в сфере эзотерики, поскольку ввиду некоторых фактов, которые были указаны чуть ранее, мы не получаем действительно документа, который имеет юридическую силу, но с другой стороны у нас есть благодарные адепты и выпускники школы. Но это также не может быть абсолютной правдой, поскольку отзывы есть исключительно на сайте Высшей Школы классической астрологии, а на других ресурсах благодарность выражает все же меньшее количество людей – больше тех, кто недоволен услугами Елены. Именно поэтому мы советуем вам очень тщательно подходить к выбору школы для вашего обучения.