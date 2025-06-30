Астролог Галина Волжина – реальные отзывы об эзотерике

Волжина Галина – профессиональный астролог и автор нескольких книг и публикаций по астрологии. С 1991 года Волжина интересуется астрологией, а с 2002 преподает науку о планетах и звездах в судьбе другим. В 2003 году основала собственную школу астрологии, а с 2016 года обучает астрологии онлайн в “Астрологической мастерской Галины Волжиной”.

Деятельность астролога

Волжина практикует такие направления как индивидуальная и мунданная астрология. Она ведет страницу в Инстаграмм (905 подписчиков) и группу ВКонтакте (715 подписчиков). Кроме того, существует и канал Галины Волжиной на Ютуб, где астролог выкладывает обучающие видео и записи своих интервью.

Из описания на Ютуб-канале можно узнать, что Галина Волжина разработала собственную методику глубинного психоанализа. Ей также принадлежит особая методика ратификации и детального прогнозирования.

В астрологии Галина занимается такими направлениями как:

вопросы человеческой эволюции;

проблемы раскрытия личностного потенциала;

глубинный психоанализ;

карма и ее проявление в астрологии;

мунданная астрология;

история.

Личные консультации астролог ведет очень мало, больше сосредоточена на преподавании астрологии студентам. Иногда в сети Галина выкладывает свои примеры разборов гороскопов в сети. Обычно гороскоп Галины Волжиной касается громких катастроф или жизни знаменитостей прошлого.

Перу астролога принадлежит несколько крупных публикаций:

Природа Черной Луны

Узлы планет в натальной и мунданной астрологии;

Планеты в критических градусах.

Эти книги активно обсуждаются в астрологическом сообществе и вызывают множество споров относительно изложенных методик и теорий.

Отзывы об астрологе Галине Волжиной

В сети встречаются самые разные отзывы о Галине Волжиной и ее прогнозах. С одной стороны, под ее видео на Ютубе и постами ВКонтакте и Фейсбук люди активно выражают свое восхищение и восторг деятельностью астролога. Ее называют единственным астрологом, предсказавшим победу Трампа.

Однако даже в хвалебных отзывах о прогнозах Волжиной проскакивают негативные нотки. Клиенты жалуются на слишком высокие цены консультаций и вебинаров, на несовпадения в прогнозах с реальностью и однобокость концепций астролога.

В негативных же отзывах о Галине Волжиной, а такие также есть в Сети, астролога прямо называют шарлатанкой.

Вывод

Информации о Галине Волжиной в сети не так много, и, судя по всему, большая ее часть написана самой Галиной. Количество же подписчиков в соцсетях и малое количество отзывов наталкивает на мысль о том, что профессионализм и популярность астролога сильно преувеличены.