«Он точно знает, когда действовать»: почему клиенты доверяют астрологу Брылеву уже 30 лет

Владимир Брылев не похож на типичного астролога. В его кабинете — не магические кристаллы, а графики и формулы. Бывший ученый-математик, он уже три десятилетия соединяет точные науки с древней мудростью звезд.

После ЛГУ (специальность «прикладная математика») Брылев 10 лет работал в НИИ, но в 90-е увлекся астрологией.

«Это не эзотерика, а язык символов. Планеты влияют на ритмы Земли, а значит, и на нас», — объясняет он.

В 1995 году открыл центр «Арктур-321», где консультирует, пишет книги («Астрология любви и брака» — бестселлер) и учит клиентов читать космические «подсказки».

Консультация — от 5 000 ₽ (натальная карта), прогноз на год — 8 000 ₽. Дорого? Клиенты уверены: это инвестиция.

Чтобы отличить эксперта от шарлатана Брылев советует насторожиться, если вам сулят «100% успех» за час, проверять образование, избегать тех, кто требует предоплату за «особый ритуал».