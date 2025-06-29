 

Без карт и шаров: уникальный метод провидца Александра Савинкина

29.06.2025, 12:29, Астрологи
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Александр Савинкин десять лет назад стоял у конвейера, сегодня его клиенты ждут приёма по полгода. При этом у него нет ни карт Таро, ни магических атрибутов – только уникальный дар, который перевернул его жизнь.

“Это было как пробуждение. Я увидел аварию до того, как она случилась”, – рассказывает Александр о моменте, когда понял своё предназначение. Через неделю он ушёл с завода, не оглядываясь.

Его метод поражает простотой: обычное рукопожатие – и перед ним разворачивается вся картина жизни человека.

“Будто кто-то перелистывает страницы книги”, – объясняет Савинкин.

Спрос на его услуги огромен. Попасть на приём – настоящий квест. Соцсети Александра переполнены сообщениями, на которые команда отвечает выборочно.

“Мы физически не успеваем обработать все запросы”, – поясняет помощник Савинкина.

Сегодня бывший рабочий не просто консультирует – он учит доверять интуиции.

“Дар есть в каждом. Просто нужно перестать его игнорировать”, – убеждён Александр.


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