Без карт и шаров: уникальный метод провидца Александра Савинкина

Александр Савинкин десять лет назад стоял у конвейера, сегодня его клиенты ждут приёма по полгода. При этом у него нет ни карт Таро, ни магических атрибутов – только уникальный дар, который перевернул его жизнь.

“Это было как пробуждение. Я увидел аварию до того, как она случилась”, – рассказывает Александр о моменте, когда понял своё предназначение. Через неделю он ушёл с завода, не оглядываясь.

Его метод поражает простотой: обычное рукопожатие – и перед ним разворачивается вся картина жизни человека.

“Будто кто-то перелистывает страницы книги”, – объясняет Савинкин.

Спрос на его услуги огромен. Попасть на приём – настоящий квест. Соцсети Александра переполнены сообщениями, на которые команда отвечает выборочно.

“Мы физически не успеваем обработать все запросы”, – поясняет помощник Савинкина.

Сегодня бывший рабочий не просто консультирует – он учит доверять интуиции.