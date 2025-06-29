«Шёпот судьбы»: история Анны Ефремовой и её путь в эзотерику

Анна Ефремова не просто угадывает эмоции – она их чувствует кожей. Участница украинской «Битвы экстрасенсов» поразила зрителей своей способностью читать людей, словно открытую книгу. Но за кадром осталась история обычной девушки, превратившей свою особенность в профессию.

Выросла Анна в рабочей семье в Днепре, играла в баскетбол и мечтала о карьере маркетолога. После школы устроилась в офис, чтобы оплатить учёбу.

«Тогда я впервые поняла, что могу “слышать” то, о чём люди молчат», – вспоминает Анна.

В 2015 году переехала в Киев, где хобби переросло в дело жизни. Сегодня её консультации включают рунические расклады, энергетические чистки и прогнозы на Таро. Но Анна уверена, что «настоящая магия начинается с работы над собой».

Сейчас, помимо практики, Анна активно ведёт соцсети (Instagram, Telegram), где учит подписчиков защищаться от негатива. Её правило просто: магия – не в обрядах, а в умении чувствовать мир и себя.

Для Ефремовой экстрасенсорика – не талант, а навык, который может развить каждый. Главное – захотеть услышать тот самый «шёпот», который меняет жизни.