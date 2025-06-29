Руны вместо отчётов: путь Григория Кузнецова в мир эзотерики

Григорий Кузнецов мог бы строить карьеру в международной компании, но выбрал иной путь — мир, где руны говорят, а прошлое оживает в каждом камне. Участник 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» доказал: магия — не сказка, а умение слышать то, что скрыто от других.

Его первыми «учителями» стали древние артефакты. Мать-археолог брала сына на раскопки под Тольятти, где мальчик часами разглядывал находки.

«Каждый предмет словно шептал свою историю. Тогда я впервые ощутил связь с другим миром», — вспоминает Григорий.

В университете он по вечерам гадал одногруппникам на рунах. После получения диплома Григорий получил престижную работу, но внутренний голос настойчиво твердил: «Твоё предназначение — раскрывать невидимое».

Сегодня Кузнецов помогает людям через индивидуальные консультации (от 5 000 ₽) и курс «Язык рун» (35 000 ₽/год). Его выездные семинары в местах силы собирают десятки последователей.

После участия в шоу его YouTube и Telegram превратились в пространство живого общения. Здесь нет заученных фраз — только диалог о том, как магия рождается в умении слушать мир.

Для Кузнецова эзотерика — не мистика, а язык, на котором говорит сама жизнь. И он учит этому языку всех, кто готов услышать.