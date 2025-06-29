 

Джйотиш без мистики: как астролог Сергей Шлеенков помогает исправлять карму

29.06.2025, 12:06, Астрологи
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Ещё несколько лет назад Сергей Шлеенков разбирался в алгоритмах, а сегодня его называют проводником в мир ведической астрологии. Он уверен, что Джйотиш — не мистика, а точный инструмент, способный раскрыть потенциал человека.

В 30 лет успешный IT-специалист столкнулся с внутренним кризисом. Поиски смысла привели его в Индию, где он погрузился в изучение древних текстов.

«Это был не побег от реальности, а осознанный выбор. Джйотиш дал ответы, которых не было в логике программирования»,  — вспоминает Сергей.

Клиенты Шлеенкова получают не общие фразы, а детальный анализ натальной карты. Он определяет благоприятные периоды для старта проектов, подбирает профессии по кармическому профилю, помогает наладить отношения. Стоимость сеанса — от 5 000 ₽, курс углублённого обучения — до 50 000 ₽.

Несмотря на растущую популярность, Шлеенков продолжает исследования. Каждый год он уезжает в Индию, изучает первоисточники и адаптирует их для современного мира. Его Telegram-канал  — это мост между сложными ведическими терминами и практической жизнью.

Для тех, кто верит в силу знаний, а не случайностей, его метод — ключ к осознанным решениям.


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