МО РФ сообщило о прорыве в Днепропетровскую область, ВСУ опровергает

Представитель генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев опроверг заявления министерства обороны РФ о том, что российские военнослужащие, развивающие наступление из Донбасса, впервые пересекли границу Днепропетровской области.

По его словам, речь идет о российской дезинформации, и бои по-прежнему идут в Донецкой области Украины. “Враг в Днепропетровскую область не зашел”, – заявил офицер.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в зоне ответственности 31-й отдельной бригады противник прилагает значительные усилия, чтобы прорваться на Днепропетровщину, но безуспешно: “Войска мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта”.