Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1201-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Минобороны РФ 7 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасилевка, Купянск Харьковской Области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину “Казак”, девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы “Квертус” и три склада боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Paladin” американского производства и 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Caesar” производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Paladin” и 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину “Iveco” итальянского производства, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Krab” польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции”.

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 17-й раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов тоже.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62255 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23816 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25880 орудий полевой артиллерии и минометов, 36629 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).