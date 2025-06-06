 

В Германии умер 47-летний Флориан Виллет, один из разработчиков “капсулы для самоубийства”

06.06.2025, 20:00, Новости дня
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В Германии умер Флориан Виллет, сторонник эвтаназии, сопредседатель организации The Last Resort. В прошлом году он присутствовал при первом применении “капсулы для самоубийства” Sarco, разработанной его компанией.

О смерти Виллета сообщил Филипп Ничке, изобретатель Sarco. Ничке заявил, что 47-летний Виллет скончался в результате ассистированного самоубийства, другие подробности не публикуются. Полиция Германии не стала комментировать ситуацию.

В сентябре прошлого года недалеко от границы с Германией были задержаны четыре человека, среди них и Флориан Виллет, присутствовавшие при первом использовании Sarco. Метод был испытан 64-летней американкой, страдавшей от серьезного иммунного заболевания.

Суть Sarco такова: в герметичной капсуле имеется кнопка, при нажатии на котоую в нее впрыскивается азот. Находящийся в капсуле человек засыпает и в течение нескольких минут умирает от удушья.




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