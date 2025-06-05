Армия РФ нанесла удары по зданию Херсонской администрации, разрушив его
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В четверг, 5 июня, в результате ударов армии РФ было в значительной степени разрушено здание Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Информация о пострадавших уточняется.
Полностью уничтожены половина фасада по всей высоте, значительная часть тыльной наружной стены и все перекрытия на этажах, отмечает агентство “Интерфакс-Украина”.
Судя по сообщениям украинских источников, на здание администрации Херсона были сброшены авиабомбы.
Четырехэтажное здание Херсонской областной государственной администрации было возведено в 1955 году на площади Свободы в центре Херсона в стиле неоклассицизма. Впервые оно подверглось ракетному обстрелу в декабре 2022 года, тогда были повреждены два этажа.
Смотреть комментарии → Комментариев нет