 

Армия РФ атаковала “шахедами” Прилуки – пять погибших, в их числе годовалый ребенок

05.06.2025, 13:45, Новости дня
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В ночь на 5 июня армия РФ нанесла удар по городу Прилуки Черниговской области Украины. В результате атаки с применением БПЛА-камикадзе погибли пять человек, в их числе годовалый мальчик, его мать и бабушки, ранения разной степени тяжести получили восемь человек, сообщает генеральная прокуратура Украины.

Уничтожены и повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, а также автомобили.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.




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