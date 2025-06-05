Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1198-й день войны

Минобороны РФ 5 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил специальных операций в районах населенных пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину “Snatch” производства Великобритании, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортер “Puma” итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты “Bradley” производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степовое Запорожской области, Крупица и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня “Град”, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36485 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).