Возобновлены поиски Мадлен Маккан, пропавшей в Португалии в трехлетнем возрасте 18 лет назад

В Португалии возобновились поиски Мадлен Макканн – британской девочки, которая пропала в 2007 году, когда ей было три года. Следственные мероприятия проводятся недалеко от места, где Мадлен видели в последний раз.

Поиски возобновлены по запросу германских властей. Предполагается, что девочку похитил и убил житель Германии Кристиан Брюкнер, отбывающий наказание за совершенное в 2005 году изнасилование 72-летней американской туристки. Это преступление было совершено в Прая-де Луш – именно здесь исчезла и Мадлен. Брюкнер должен выйти на свободу через три месяца.

Федеральное управление уголовной полиции Германии сообщало ранее, что Брюкнер жил в португальском городе Алгарве в период с 1995 по 2007 год, где неоднократно совершал сексуальные преступления в отношении детей, а также грабил квартиры и торговал наркотиками. Он переехал в Португалию, спасаясь от тюремного заключения в Германии.

Напомним: семья Макканн отдыхала в местной гостинице Ocean Club и пошли в ресторан с друзьями, оставив детей в номере. Вернувшись около десяти вечера, родители обнаружили, что девочки нет, и обратились в полицию. Однако по горячим следам раскрыть преступление не удалось.