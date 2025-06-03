Экипаж рейса “Эль-Аль” объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны

Пассажирский самолет Boeing 737-900 авиакомпании “Эль-Аль” вылетел четыре часа назад из международного аэропорта Бен-Гурион в Барселону.

В тридцати минутах от аэропорта прибытия (аэропорт Josep Tarradellas Barcelona-El Prat), экипаж израильского лайнера передал код 7700 (общий код чрезвычайной ситуации). Об этом пишет AIR Live.

Информация уточняется.