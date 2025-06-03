 

Россия передала Украине меморандум с неприемлемыми условиями

03.06.2025, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Агентство “Интеракс” публикует текст меморандума с условиями заключения мирного соглашения, который был передан украинской стороне в ходе переговоров 2 июня в Стамбуле. Отметим: условия заведомо неприемлемые для Украины.

Владимир Путин требует международного признания присоединения в РФ Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей – в том числе территорий, контролируемых Украиной. Украинские войска должны быть выведены с этих территорий.

Украина должна отказаться от обладания оружием массового поражения, вступления в военные союзы, размещения на своей территории военнослужащих и военной инфраструктуры других стран. Численность и оснащение ВСУ должны быть ограничены, “националистические” формирования распущены.

Россия требует обеспечения полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального, а также законодательного запрета “героизации и пропаганды нацизма и неонацизма”, роспуска националистических организаций и партий.

От Украины требуется провести в стодневный срок после отмены военного положения президентские и парламентские выборы. Украина должна отказаться от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан. В общей сложности меморандум содержит 31 пункт.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане

03.06 / Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию

03.06 / Экипаж рейса “Эль-Аль” объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны

03.06 / Президент Трамп – “США не позволят Ирану обогащать уран”

02.06 / Террорист из Колорадо планировал нападение на евреев более года – он ждал, пока дочь окончит школу

02.06 / Конгрессмен-еврей призывает депортировать подозреваемого в теракте в Колорадо и его семью

02.06 / Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести

02.06 / Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле

02.06 / Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

02.06 / В РФ объявлен в розыск уроженец Украины, подозреваемый в причастности к атаке дронов на авиабазы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика