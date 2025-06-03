 

Президент Трамп – “США не позволят Ирану обогащать уран”

03.06.2025, 8:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп дезавуировал публикации СМИ, согласно которым в рамках ядерного соглашения с США Исламская республика Иран в ограниченных масштабах сможет продолжить обогащение урана.

“Байден должен был уже давно не допустить “обогащения”. Согласно условиям нашего потенциального соглашения – МЫ НЕ ДОПУСТИМ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА”, – написал Трамп в социальной сети Truth, назвав Байдена уничижительным прозвищем autopen – устройство для подписания документов.

2 июня издание Axios сообщило, что Соединенные Штаты предложили Ирану ядерную сделку, позволяющую ограниченное обогащение урана на иранской территории – что противоречит публичным заявлениям представителей администрации США о полном запрете на обогащение.

Как написал Барак Равид в своей статье в Axios, это сообщение неминуемо вызовет недовольство Израиля: как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не раз заявлял о готовности перейти к военным действиям, чтобы не допустить ядерного вооружения Ирана.

По информации издания, в субботу США передали Ирану предложение по ядерной сделке, которое позволит ограниченное низкоуровневое обогащение урана на иранской территории в течение ограниченного периода времени.

При этом специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявляли, что США не позволят Ирану обогащать уран и потребуют полного демонтажа иранских ядерных объектов.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Пресс-секретарь Госдепартамента при Байдене – “Израиль совершает в Газе военные преступления”

03.06 / Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане

03.06 / Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию

03.06 / Экипаж рейса “Эль-Аль” объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны

03.06 / Россия передала Украине меморандум с неприемлемыми условиями

02.06 / Террорист из Колорадо планировал нападение на евреев более года – он ждал, пока дочь окончит школу

02.06 / Конгрессмен-еврей призывает депортировать подозреваемого в теракте в Колорадо и его семью

02.06 / Жертвами наводнения в Нигерии стали более 200 человек, 500 пропали без вести

02.06 / Завершился второй раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле

02.06 / Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика