 

Террорист из Колорадо планировал нападение на евреев более года – он ждал, пока дочь окончит школу

02.06.2025, 23:50, Новости дня
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45-летний Мухаммед Сабри Сулейман (Солиман) обвиняется в нападении на почве ненависти за теракт против участников произраильской акции в Боулдере, штат Колорадо. На допросе он признался, что планировал атаку более года, и стремился “убить всех сионистов”.

По сообщению полиции, в ходе допроса он признался в содеянном, заявив, что планировал теракт в течение года, ожидая, пока его дочь завершит учебу. Он заранее изготовил бутылки с зажигательной смесью, более дюжины стеклянных сосудов с “коктейлем Молотова” остались незажженными и были найдены рядом с местом, где Сулейман был арестован.

В его автомобиле были найдены бумаги со словами “Израиль”, “Палестина” и “USAID”. Следователям террорист рассказал, что изготовил зажигательную смесь самостоятельно, изучив инструкции на YouTube и приобретя ингредиенты.

Когда в центре Боулдера состоялась акция с призывом освободить израильских заложников, Сулейман напал на ее участников, использовав самодельный огнемет и бутылки и спреи с зажигательной смесью. В результате пострадали восемь человек, четыре женщины и четверо мужчин, старшей из пострадавших было 88 лет. Во время нападения террорист кричал “Свободу Палестине”.

Во время нападения террорист случайно разлил немного зажигательной смеси на свою одежду, которая загорелась, и тогда он ее снял. Именно поэтому на видезаписи с места теракта Сулейман “топлесс”. После ареста он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

В ходе расследования выяснилось, что Мухаммад Сабри Сулейман является гражданином Египта, который прибыл в США в 2022 году, срок его визы истек. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что Сулейман ранее подавал ходатайство о предоставлении политического убежища в США. Примечательно, что в 2005 году ему было отказано в визе, однако 17 лет спустя он, по всей видимости, сумел добиться получения визы.




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