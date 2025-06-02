 

ФБР считает нападение на участников произраильской демонстрации терактом

02.06.2025, 1:00, Новости дня
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Около 14:00 по местному времени на Перл-стрит в Боулдере (штат Колорадо), центре города, в участников демонстрации в поддержку Израиля были брошены бутылки с зажигательной смесью.Сообщается, что в результате этой атаки пострадали несколько человек, в том числе дети.

Для эвакуации как минимум двух раненых были задействованы вертолеты.

В социальных сетях публикуется фотография, на которой сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину. Полиция подтвердила: подозреваемый задержан, он не отказывал сопротивления, его личность устанавливается.

Еврейская община города распространила заявление, в котором говорится, что “зажигательная бомба” была брошена в участников марша, которые пытались привлечь внимание к теме заложников, все еще удерживаемых в секторе Газы.

Губернатор Колорадо Джаред Полис, комментируя теракт, заявил: “Я внимательно слежу за ситуацией в Боулдере, и мои мысли с людьми, которые пострадали в результате этого отвратительного акта террора. Любые акты ненависти неприемлемы”.

Информация уточняется.




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