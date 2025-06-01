 

Взрывы на стратегической авиабазе около Рязани

01.06.2025, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рязанские паблики сообщают о взрывах в районе авиабазы “Дягилево”, на западной окраине Рязани, где размещаются стратегические бомбардировщики.

Судя по всему, эта авиабаза также была атакована беспилотниками.

Российские власти пока не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось об ударах БПЛА по стратегической авиабазе “Оленья” в Мурманской области.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / ФБР считает нападение на участников произраильской демонстрации терактом

02.06 / Зеленский – штаб операции “Паутина” находился рядом с одним из региональных управлений ФСБ

01.06 / Запуск БПЛА из фур – впервые атакована военная часть в Сибири

01.06 / “Блестящий результат” – Зеленский впервые прокомментировал атаку на российские аэродромы

01.06 / Президент Чили объявил о введении экономических санкций в отношении Израиля

01.06 / Грета Тунберг и звезда “Игры престолов” отправляются на прорыв блокады Газы

01.06 / Минобороны РФ объявило об частичном отражении украинских атак на пять аэродромов

01.06 / Поджог школы в Лионе – вандалы оставили изображения свастик и антиизраильские граффити

01.06 / Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после гибели солдат на полигоне

01.06 / Кир Стармер представил план военного развития. Задача – победить Россию на поле боя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика