 

Операция “Паутина”: атакованы четыре стратегические авиабазы России

01.06.2025, 15:00, Новости дня
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В воскресенье, 1 июня 2025 года была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой были атакованы четыре российских аэродрома в разных регионах. Судя по всему, операция была осуществлена Службой безопасности Украины.

Украинские СМИ приводят название этой спецоперации: “Паутина”.

Были атакованы стратегические авиабазы “Оленья” в Мурманской области, “Белая” в Иркутской области, “Дягилево” в Рязанской области, “Иваново” (Северный) в Ивановской области.

На всех четырех аэродромах базировалась стратегическая авиация ВС РФ – бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160, самолеты А-50, Ту-154 и др. Причинен значительный ущерб, масштабы которого уточняются. Но уже очевидно, что поражено множество самолетов. В частности, украинское агентство УНIАН заявляет о повреждении более 40 самолетов.

Судя по публикациям российских СМИ, атаки осуществлялись путем запуска роев БПЛА из фур, проехавших на территорию России.

Напомним, что сегодня также в результате диверсий были подорваны железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях. Есть многочисленные жертвы.

Агентство “Интерфакс-Украина” пишет: СБУ “отработала” в воскресенье, 1 июня, сразу по 4 военным аэродромам РФ. Как сообщают источники агентства “Интерфакс-Украина”, сейчас самолеты горят на аэродромах “Белая”, “Дягилево”, “Оленья” и “Иваново”. “Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк) в РФ теперь поняли истинное значение слова “демилитаризация””, – заявил собеседник агентства.




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