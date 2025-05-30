 

Генштаб ВСУ – перехвачены 56 из 90 российских БПЛА. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

30.05.2025, 10:05, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 56 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 12 локациях.

В Харькове в результате атаки причинен ущерб нескольким домам и десяткам автомобилей. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 29 мая до утра 30 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 27 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Курской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.




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