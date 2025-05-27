 

На фоне заявлений Мерца о неоправданности войны в Газе СДПГ призывает к оружейному эмбарго

27.05.2025, 17:30, Новости дня
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В социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, нарастают призывы к введению эмбарго на поставки оружия Израилю в связи с действиями еврейского государства в секторе Газы.

“Германское оружие не должно быть использовано для усугубления гуманитарной катастрофы и нарушения международного права. Мы призываем премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на прекращение огня и вернуться за стол переговоров”, – заявил пресс-секретарь фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович в интервью изданию Stern.

“Гуманитарная катастрофа палестинского гражданского населения и нарушения международного права правительством Нетаниягу должны быть прекращены немедленно. Недопустимо, чтобы они осуществлялись с помощью германского оружия”, – заявил высокопоставленный социал-демократический парламентарий Ральф Штегнер.

Отметим, что возмущение действиями Израиля высказал и канцлер Фридрих Мерц. “Нанесение такого урона гражданскому населению, что особенно часто происходит в последние дни, уже нельзя оправдать борьбой против террористов ХАМАСа”, – заявил он.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступил против эмбарго на поставки оружия Израилю. “В свете внешних угроз обеспечение безопасности Израиля остается для ФРГ приоритетом государственной политики”, – заявил политик.




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