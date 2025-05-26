 

Telegraph – не менее 17 пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в центре Ливерпуля

26.05.2025, 23:15, Новости дня
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Один из свидетелей происшествия в центре Ливерпуля сообщил редакции издания Telegraph, что в результате наезда автомобиля пострадали 17 человек. О их состоянии нет информации, также неизвестно, есть ли погибшие.

Чрезвычайные службы и полиция Мерсисайд сообщают, что в данный момент они заняты оказанием помощи пострадавшим.

Хотя многие британские СМИ пишут о подозрениях на теракт, в официальном сообщении полиции говорится о расследовании “дорожно-транспортного происшествия.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия, он арестован. По данным Sky News, задержанному 53 года, он является гражданином Великобритании.

Чтобы остановить слухи относительно личности водителя, местная полиция опубликовала следующее заявление: “Мы просим население не строить догадки относительно инцидента на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Мы можем подтвердить, что задержанный – 53-летний белый британец из Ливерпуля. Проводится тщательное расследование с целью установления обстоятельств, приведших к столкновению с людьми”.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал “ужасающими” кадры с места происшествия.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.

ADMIN POST.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025




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