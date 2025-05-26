Полиция – наезд на людей в центре Ливерпуля совершил “53-летний белый британец”

Полиция подтвердила сообщения, появившиеся ранее в различных британских СМИ о том, что за рулем автомобиля находился 53-летний житель Великобритании.

“Мы просим население не строить догадки относительно инцидента на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Мы можем подтвердить, что задержанный – 53-летний белый британец из Ливерпуля. Проводится тщательное расследование с целью установления обстоятельств, приведших к столкновению с людьми”, – говорится в официальном сообщении полиции.

Нет точных данных о числе пострадавших в результате инцидента.

Один из свидетелей происшествия в центре Ливерпуля сообщил редакции издания Telegraph, что в результате наезда автомобиля пострадали 17 человек. О их состоянии нет информации, также неизвестно, есть ли погибшие.

Чрезвычайные службы и полиция Мерсисайд сообщают, что в данный момент они заняты оказанием помощи пострадавшим.

Хотя многие британские СМИ пишут о подозрениях на теракт, в официальном сообщении полиции говорится о расследовании “дорожно-транспортного происшествия”. По информации Guardian, к расследованию подключилось антитеррористическое подразделение. При этом в публикации отмечается, что участие этого подразделения на ранней стадии расследования является мерой предосторожности, поскольку следствие пытается выяснить мотивы водителя.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал “ужасающими” кадры с места происшествия.

По информации сайта “Спорт1”, на Уотер-стрит во время празднований находились и граждане Израиля.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.

ADMIN POST.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025