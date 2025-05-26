 

В центре Ливерпуля автомобиль врезался в толпу

26.05.2025, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Ливерпуле (графство Мерсисайд, Великобритания) легковой автомобиль врезался в толпу. Инцидент произошел, когда болельщики футбольного клуба Ливерпуля праздновали его победу в Английской премьер-лиге.

Полиция Мерсисайда сообщила, что водитель, сбивший нескольких пешеходов, не пытался скрыться с места происшествия, он задержан.

Корреспондент BBC сообщил, что он видел, как на “скорых” увозили трех раненых. Кроме того, на месте происшествия приземлился вертолет службы “скорой помощи”.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал “ужасающими” кадры с места происшествия.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором автомобиль черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.

ADMIN POST.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Полиция Мерсисайда – в связи с инцидентом в Ливерпуле версия теракта не рассматривается

26.05 / Telegraph – не менее 17 пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в центре Ливерпуля

26.05 / Полиция – наезд на людей в центре Ливерпуля совершил “53-летний белый британец”

26.05 / МИД Швеции вызвал посла Израиля в связи с ситуацией в Газе

26.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1188-й день войны

26.05 / Западные союзники сняли ограничения по дальности поставляемых Украине вооружений

26.05 / По делу о крушении эсминца в КНДР арестован высокопоставленный партийный функционер

26.05 / “Избиение” Макрона – окружение президента комментирует инцидент в аэропорту Ханоя

26.05 / Глава МИД ФРГ после смертоносного российского удара по Украине – “Путина ждут за столом переговоров”

26.05 / В США арестован Джозеф Ноймайер, готовивший поджог американского посольства в Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика