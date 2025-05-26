В швейцарских Альпах найдены тела пяти погибших лыжников

В районе горы Римпфишгорн в швейцарских Альпах обнаружены тела пяти лыжников, как предполагается, погибших в результате схода лавины. Начато расследование. Личности погибших еще не установлены.

Тревогу подняли альпинисты, которые обнаружили брошенные лыжи на высоте около 4000 метров. Был вызван спасательный вертолет. Во время облета горы было найдено несколько тел, находившихся в сотнях метров друг от друга.

Отметим, что в районе горнолыжного курорта Церматт на протяжении нескольких недель шел густой снегопад, вызвавший сход лавин. Спасателям только со второй попытки удалось эвакуировать с горы Римпфишгорн двух альпинистов, передавших сигнал бедствия.