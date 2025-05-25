 

Вертолет Путина во время визита в Курскую область подвергся атаке украинских БПЛА

25.05.2025, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ТАСС сообщает, что во время визита Владимира Путина в Курскую область 20 мая его вертолет находился в эпицентре масштабной атаки украинских беспилотников.

Как сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала “Россия-24”, “интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла”, поэтому силы ПВО одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина.

Дашкин подчеркнул, что задача была выполнена, “атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены”.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Выборы в Венесуэле – социалисты побеждают, оппозиция бойкотирует

26.05 / В швейцарских Альпах найдены тела пяти погибших лыжников

26.05 / Трамп о Путине: “Он просто сошел с ума!”

26.05 / “Гольф может быть опасным” – Трамп прокомментировал нападение на Виткоффа

26.05 / Мальта предложила убежище врачам из Хан-Юниса, девять детей которых погибли в результате авиаудара

25.05 / Глава МИД Испании призвал ввести санкции против Израиля

25.05 / Express: российские ПВО едва не сбили пассажирский лайнер, заходивший на посадку в Москве

25.05 / Главный противник хуситов встретится в Москве с Владимиром Путиным

25.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1187-й день войны

25.05 / Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов выступил с обращением о наступлении в России фашизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика