Минюст РФ внес в реестр “иноагентов” правозащитника Яна Рачинского и поэта Александра Дельфинова
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Министерство юстиции РФ обновило в пятницу, 23 мая, список “иностранных агентов”, добавив в него семь человек.
В реестр попали: журналист Андрей Королев; экономист Дмитрий Некрасов; историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров;
правозащитник, председатель “Международного Мемориала” Ян Рачинский; юрист Игорь Слабых;
поэт Александр Смирнов (Дельфинов); бывший ведущий НТВ, украинский журналист Алексей Суханов.
По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы “иноагентов”, а также выступали против “специальной военной операции” РФ в Украине.
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