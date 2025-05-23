 

Убийце двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне предъявлены обвинения

23.05.2025, 5:05, Новости дня
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Минюст США предъявил обвинения подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне 30-летнему Элиасу Родригесу из Чикаго (штат Иллинойс), ему грозит смертная казнь.

Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления. По крайней мере одно из обвинений предусматривает смертную казнь.

В пятницу, 23 мая, Элиас Родригес впервые предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне.

Теракт в Вашингтоне, застрелены сотрудники посольства Израиля. Фоторепортаж

21 мая примерно в 21:08 (по времени восточного побережья США) террорист Элиас Родригес застрелил израильского дипломата Ярон Лищински и его коллегу и невесту Сару Мильгрим, когда они стояли около Еврейского музея после мероприятия, организованного Американским еврейским комитетом (AJC). Убийца не пытался скрыться, а, выбросив оружие, спокойно дожидался ареста около входа в музей. Вскоре он был арестован. При задержании Родригес скандировал “Свободу Палестине!”

Сара Мильгрим была гражданкой США и работницей посольства Израиля, Ярон Лищински был штатным сотрудником израильского посольства. По информации издания “Исраэль а-Йом”, Лищински вырос в немецком городе Нюрнберг как христианин-евангелист и в молодости, движимый идеями сионизма, репатриировался в Израиль.

Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер сообщил, что Ярон и Сара вскоре планировали пожениться. “Молодой человек купил кольцо на этой неделе, намереваясь сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме”, – написал он.

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия. К расследованию привлечено ФБР.


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